Άνοιξε η αυλαία του 1ου Διεθνούς Γαστρονομικού και Πολιτιστικού Συμποσίου του Πανεπιστημίου YALE

Με ομιλίες και συζητήσεις που φέρνουν στο προσκήνιο τον γαστρονομικό και πολιτιστικό θησαυρό της Κρήτης και την υπεροχή της μεσογειακής δίαιτας άρχισε το 1ο Διεθνές Γαστρονομικό και Πολιτιστικό Συμπόσιο του YALE, το οποίο διοργανώνεται από το κορυφαίο Πανεπιστήμιο και τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Λευτέρη Αυγενάκη, Υφυπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού, και τις εισαγωγικές ομιλίες του Γεωργίου Σισαμάκη, Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού, της Ειρήνης Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη, Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Ειδικής σε θέματα Πρωτογενούς Τομέα, του Ευάγγελου Καραμανέ, Διευθυντή Έρευνας στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και Αντώνη Γραβάνη, Διευθυντή Μικρομεσαίων Πελατών στην Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece).

Ακολούθησε κεντρική ομιλία του επιδραστικού Καθηγητή Carlo La Vecchia, MD, Professor of Medical Statistics and Epidemiology, Dept. of Clinical Sciences and Community Health, Università degli Studi di Milano, με θέμα την έρευνα για τα οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής, σε ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι καρδιοαγγειακές παθήσεις. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα από την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ελαιόλαδου και παρουσίασε σχετικά ευρήματα από έρευνες στην Ιταλία.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τα παραδοσιακά συστατικά της Κρητικής διατροφής, όπως τα βότανα, τα μπαχαρικά, οι συνταγές, οι μαγειρικές πρακτικές και φυσικά η χρήση του ελαιόλαδου. Στη συζήτηση συμμετείχαν η Artemis Morris, Artemis Wellness Center, Μαρία Πρωτοπαπά -Μαρνέλη, ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ο Ιωάννης Ασλανίδης, Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, Clinical Director of Emmetropia Mediterranean Eye Institute, Assistant Professor of Ophthalmology, Weill Cornell, New York, USA, και ο Φάνης Ζαμπετάκης, Καρδιολόγος – Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιστημονικός διευθυντής Ασκληπιος διάγνωσις. Τη συζήτηση συντόνισε ο Τάσος Κυριακίδης, Assistant Professor, Yale School of Public Health.

Το Συμπόσιο συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο YALE, (YALE School of Public Health and Yale Hospitality), ενώ την συνολική επίβλεψη και επιμέλεια θα έχει επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές του YALE, Έλληνες Ακαδημαϊκούς, διακεκριμένους chefs και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης.

Το Συμπόσιο συνεχίζεται και σήμερα Πέμπτη 4/5 και μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.