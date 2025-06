Απάντηση Κομισιόν στο ypaithros.gr: Πού οφείλεται το πρόστιμο των 415 εκατ. ευρώ – Καμία σύνδεση με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Με αφορμή την πολιτική θύελλα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ —με επίκεντρο την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), την επιβολή προστίμου ύψους 415 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τη διαβίβαση δικογραφίας στη Βουλή— το ypaithros.gr απευθύνθηκε στην Κομισιόν ζητώντας επίσημες διευκρινίσεις.

Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από πολιτικές αναταράξεις, καθώς το περιεχόμενο της δικογραφίας οδήγησε σε παραιτήσεις τεσσάρων κυβερνητικών στελεχών: του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκη Βορίδη, των υφυπουργών Τάσου Χατζηβασιλείου (Εξωτερικών), Διονύση Σταμενίτη (Αγροτικής Ανάπτυξης) και Χρήστου Μπουκώρου (Ψηφιακής Διακυβέρνησης). Παραίτηση υπέβαλε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος. Όλες οι παραιτήσεις έγιναν αποδεκτές από τον πρωθυπουργό.

Τι απαντά η Κομισιόν στο ypaithros.gr

Σε σχετική ερώτηση του ypaithros.gr, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρίνισε ότι το πρόστιμο των 415 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στην Ελλάδα αφορά διοικητικές και τεχνικές παρατυπίες στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και δεν σχετίζεται με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι παρατηρήσεις της Κομισιόν εστιάζουν σε ελλείψεις στους μηχανισμούς ελέγχου και καταγραφής των επιλέξιμων εκτάσεων, καθώς και στη λειτουργία του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης. Οι διορθώσεις αυτές αφορούν την περίοδο 2016–2023 και εντάσσονται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου των κοινοτικών πόρων.

Διαβάστε την απάντηση που έλαβε το Ypaithros.gr από εκπρόσωπο της Κομισιόν στην αγγλική γλώσσα:

«The amounts charged to Greece relate to deficiencies of the correct recording of the maximum eligible area in the Land Parcel Identification System (LPIS), the on-the-spot checks, and the cross-compliance system. They cover financial years 2016 to 2023. This decision is not related to the ongoing investigation by EPPO on the Greek paying agency OPEKEPE».