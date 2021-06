Απίστευτο βίντεο με αγρότη που ανατρέπει, με το τρακτέρ του, το όχημα που του έκλεισε την είσοδο

Αυτή είναι η συγκλονιστική στιγμή που ένας εξαγριωμένος βρετανός αγρότης χτυπά ένα αυτοκίνητο με το περονοφόρο όχημά του – ανατρέποντας το σταθμευμένο όχημα και στέλνοντάς το έξω από το κτήμα του.

Kάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι δεκάδες οχήματα σταθμεύτηκαν σε όλη τη γραφική ύπαιθρο κοντά στο Κάστρο Barnard, το Σαββατοκύριακο, εξοργίζοντας τοπικούς αγρότες.

Ο ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός Jeremy Vine μοιράστηκε το συγκλονιστικό κλιπ στο Twitter, με τη λεζάντα: “Ο οδηγός έχει αποκλείσει την πύλη του αγροκτήματος με το αυτοκίνητό του. Ο αυτοκινητιστής έχει smartphone. Ο αγρότης έχει περονοφόρο όχημα. Ποιος θα κερδίσει;“

Driver has blocked farm gate with his car.

Motorist has smartphone.

Farmer has forklift.

Who’s gonna win this one?

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) June 7, 2021