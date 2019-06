Από τα Σεπόλια στην κορυφή του κόσμου – Δύο συγκινητικά βίντεο ανέβασαν οι Μπακς για τον Γιάννη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως δεν είναι μόνο το καμάρι όλων των Ελλήνων, αλλά και του Μιλγουόκι. Η πόλη-έδρα των Μπακς, ζει και αναπνέει για τον Έλληνα σούπερ σταρ, επομένως είναι φυσιολογικό να νιώθουν υπερήφανοι για το κατόρθωμά του να αναδειχτεί πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου στο NBA.

https://twitter.com/i/status/1143364520129249280

Τον τίτλο αυτό τον περίμεναν με μεγάλη προσμονή οι Μπακς και δεν έμειναν απλά στα συγχαρητήρια προς τον ηγέτη τους. Είχαν φροντίσει να έρθουν στην Ελλάδα και να φτιάξουν ένα συγκινητικό βίντεο από το γήπεδο των Σεπολίων, όπου απεικονίζεται ο Giannis να καρφώνει! Έλληνες θαυμαστές του, μιλάνε για τον μεγάλο σταρ και τον χαρακτηρίζουν MVP.

Just a kid from Sepolia.

Who came to Milwaukee.

And became the MVP!!

#NBAAwards pic.twitter.com/wHxErFbOZ7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) June 25, 2019