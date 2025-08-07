Απουσία σχεδίου αντιμετώπισης της ευλογιάς καταγγέλλει ο ΣΕΚ

Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε η πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ζωονόσων, παρά τη δραματική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε κρίσιμες περιοχές της χώρας, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) . Παρά τις τεκμηριωμένες προτάσεις των παραγωγικών φορέων για άμεσο, στοχευμένο εμβολιασμό, η Επιτροπή δεν κατέληξε σε καμία ουσιαστική απόφαση, αφήνοντας χιλιάδες κτηνοτρόφους εκτεθειμένους.

Ο ΣΕΚ καταγγέλλει την πλήρη απουσία σχεδίου και στρατηγικής, την έλλειψη κρατικής ετοιμότητας και τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στις αποζημιώσεις των πληγέντων. Επίσης υπογραμμίζει ότι παρά τις τεκμηριωμένες προτάσεις για άμεσο, στοχευμένο εμβολιασμό, η Επιτροπή δεν κατέληξε σε καμία ουσιαστική απόφαση, αφήνοντας χιλιάδες κτηνοτρόφους εκτεθειμένους.

Μεταξύ άλλων ο ΣΕΚ ζητά να υλοποιηθούν άμεσα τα εξής:

-Άμεση αποζημίωση των ζωοτροφών για τους πληγέντες κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα σφάχτηκαν το 2024, όπως δόθηκαν σε όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας

– Άμεση πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 2024 σε όσους είχαν παραδώσει γάλα και στη συνέχεια σφαγιάστηκαν τα ζώα τους με ευθύνη του κράτους

-Άμεση διακοπή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δανειακών και πιθανών γραμματίων που μπορεί να έχουν οι πληγέντες

-Ένταξή τους στο πρόγραμμα ανεργίας, ώστε να έχουν ένα βασικό εισόδημα για να ζήσουν τις οικογένειές τους

-Δημιουργία ειδικών σφαγείων ώστε τα ζώα να σφάζονται και να οδηγούνται στην κατανάλωση και όχι σε τάφρους ενισχύοντας έτσι τον κτηνοτρόφο με εισόδημα

-Αποζημίωση χαμένου εισοδήματος όπως έγινε στην Ισπανία με 95 ευρώ ανά ζώο ανά έτος Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

