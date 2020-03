To ΑΠΘ εκτοξεύεται στο Διάστημα!

Με τη σφραγίδα πλέον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agent –ESA), το ΑΠΘ γίνεται το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο που θα αναπτύξει τον δικό του νανοδορυφόρο σε τροχιά 400 χιλιομέτρων πάνω από τη γη στο πλαίσιο του προγράμματος «Fly your Satellite!».

Τα αποτελέσματα του προγράμματος «Fly your Satellite!» του ESA στο οποίο συμμετείχε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τη φοιτητική ομάδα Διαστημικής και Αεροναυπηγικής Aristotle Space & Aeronautics Team (A.S.A.T.) παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χτες, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Η τεχνική πρόταση που κατατέθηκε από την A.S.A.T. εκ μέρους του ΑΠΘ στο πλαίσιο του project «AcubeSAT» τον Οκτώβριο του 2019 επιλέχθηκε στην τρίτη φάση του προγράμματος «Fly your Satellite!» και ο νανοδορυφόρος τύπου «CubeSat» του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου αναμένεται να εκτοξευτεί στο διάστημα στα τέλη του 2022! Η αξιολόγηση και η επιλογή έγινε από ειδικούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Οι άλλες δύο ομάδες που επιλέχθηκαν είναι η SOURCE από το University of Stuttgart (Germany) και η UCAnFly από το University of Cadiz (Spain).

Ο νανοδορυφόρος που σχεδιάζει και θα κατασκευάσει η A.S.A.T. φέρει την ονομασία «AcubeSAT». Σκοπός του είναι η πραγματοποίηση ενός πειράματος βιολογικής φύσεως, το οποίο θα μελετά την επίδραση του διαστημικού περιβάλλοντος σε κύτταρα παραπλήσια με αυτά του ανθρώπινου οργανισμού, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βιοφαρμάκων και βιοκαυσίμων. Επιστημονικά υπεύθυνος της A.S.A.T. είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ Κυριάκος Υάκινθος και υπεύθυνος της ομάδας του έργου AcubeSAT ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Άλκης Χατζόπουλος.

«Πιστέψτε στο όραμά σας και εμείς είμαστε εδώ, δίπλα σας», δήλωσε ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, απευθυνόμενος στα μέλη της φοιτητικής ομάδας. «Η διάκρισή σας αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι το Αριστοτέλειο είναι το δυνατότερο brand name μεταξύ των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Είμαστε ευτυχείς για το άριστο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε και υπερήφανοι για όλα τα νέα παιδιά που αποτελούν το αύριο και μας δείχνουν τον δρόμο. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι μπορούμε και στην Ελλάδα ακόμη και αύριο να έχουμε τις ίδιες δυνατότητες που υπάρχουν σε όλον τον κόσμο. Το πιστεύουμε και το κάνουμε πράξη», υπογράμμισε ο Πρύτανης του ΑΠΘ.

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στη συνολική δραστηριότητα του ΑΠΘ στον τομέα της Αεροδιαστημικής: «Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΑΠΘ έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα του Διαστήματος. Συμμετέχει στη διαστημική αποστολή “Hera”, που αποτελεί την πρώτη αποστολή “πλανητικής άμυνας” του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, στην επιστημονική Ομάδα Διερεύνησης της οποίας συμμετέχουν ο Διευθυντής του Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Κλεομένης Τσιγάνης, και η ερευνητική ομάδα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.

Επίσης, για πρώτη φορά ελληνική ομάδα, ομάδα του Πανεπιστημίου μας, υπό τον Καθηγητή του Τμήματος Χημείας Θεόδωρο Καραπάντσιο, χειρίστηκε σε πραγματικό χρόνο την εκτέλεση πειράματος στο διάστημα. Πρόκειται για πείραμα βρασμού, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με εκτόξευση της πειραματικής συσκευής από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ. Ο χειρισμός και ο έλεγχος γίνονταν από το Απομακρυσμένο Κέντρο Τηλεμετρίας (Remote Telemetry Station) στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, στο εργαστήριο του κ. Καραπάντσιου. Σε αυτή τη δραστηριότητα προστίθεται η πολυπληθής φοιτητική ομάδα A.S.A.T.».

Για το ταλέντο και τη σκληρή δουλειά των παιδιών αλλά και τη δυναμική που αναπτύσσει πλέον το ΑΠΘ στον τομέα της Αεροδιαστημικής έκανε λόγο ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης. «Η ομάδα Διαστημικής και Αεροναυπηγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι πλέον πολύ κοντά στο να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Περιμέναμε αυτή τη μέρα με μεγάλη σιγουριά και νιώθουμε υπερήφανοι για αυτό που κατάφεραν τα παιδιά μας. Πιστέψαμε στις ικανότητες, το ταλέντο και τη δουλειά τους, κι όλο αυτό το διάστημα ήμασταν δίπλα τους. Το ΑΠΘ σημειώνει τεράστια δυναμική στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της Αεροδιαστημικής.

Η επιτυχία της A.S.A.T. έρχεται να την επισφραγίσει και να την εξελίξει. Συγχαίρουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας που δημιουργούν, αγωνίζονται, συναγωνίζονται, κερδίζουν, αποδεικνύοντας διεθνώς τι μπορεί να καταφέρει το Πανεπιστήμιό μας στην Αεροδιαστημική. Η Ελληνική Διαστημική Βιομηχανία αναπτύσσεται συνεχώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι εδώ για να συνδράμει με τους ανθρώπους του, με τις ιδέες τους. Οι νέοι άνθρωποι στο ΑΠΘ θα πρωταγωνιστήσουν το επόμενο διάστημα στον χώρο της Αεροδιαστημικής. Το δικό μας στοίχημα ως Πρυτανικών Αρχών είναι να τους δώσουμε τα κίνητρα να μείνουν εδώ, να δημιουργήσουν και να πάμε τη χώρα όλοι μαζί ψηλότερα».

Η Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, Δρ. Χριστίνα Γιαννόπαπα, ανέγνωσε το μήνυμα του ΓΓΤΤ, Αντώνη Τζωρτζακάκη. Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Το Διάστημα και οι εφαρμογές του βρίσκονται σήμερα σχεδόν σε κάθε κοινωνική, οικονομική και προσωπική μας δραστηριότητα. Σκοπός μας είναι τα νέα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στη σχεδίαση και την υλοποίηση των ιδεών τους ισχυροποιώντας μελλοντικά την εθνική μας βιομηχανία στον χώρο του Διαστήματος».

Στην τοποθέτησή της η κ. Γιαννόπαπα τόνισε: «Μία μέρα χωρίς το διάστημα, χωρίς τους δορυφόρους η ζωή μας θα ήταν διαφορετική. Το διάστημα σήμερα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Είμαι περήφανη για την A.S.A.T. και για έναν ακόμα λόγο, επειδή είμαι Ελληνίδα».

«Όποιος έχει πάθος για το όραμά του πετυχαίνει τον στόχο του. Τα παιδιά μάς έκαναν περήφανους με αυτήν την επιτυχία. Έχουν εργαστεί ήδη δύο χρόνια και έχουν μπροστά τους αλλά τρία χρόνια δουλειάς, για να πετύχουν αυτόν τον στόχο, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα περίπλοκο project», δήλωσε ο υπεύθυνος της ομάδας του έργου AcubeSAT, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Άλκης Χατζόπουλος.

«Είναι μεγάλη στιγμή για εμάς και το Πανεπιστήμιο το ότι έχουμε επιλεγεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Χρειάστηκαν πολλές ώρες δουλειάς για το περίπλοκο αυτό εγχείρημα. Δίνουμε υπόσχεση ότι η προσπάθειά μας θα αποτελέσει “σπίθα’” για να δραστηριοποιηθούν περισσότερα άτομα σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο μέχρι πρότινος project manager της A.S.A.T., φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ Γιάννης Κοτσακιαχίδης.

Λίγα λόγια για την A.S.A.T.

H Aristotle Space & Aeronautics Team (A.S.A.T.) ιδρύθηκε το 2015 από 5 φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 70 μέλη, φοιτητές των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Ιατρικής και Βιολογίας. Όντας η πρώτη φοιτητική ομάδα Αεροδιαστημικής του Πανεπιστημίου, στόχος της είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και της κουλτούρας της Αεροδιαστημικής μεταξύ των φοιτητών και των διδασκόντων. Εργάζεται σε τρία ερευνητικά projects: το «Aeronautics», που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή καινοτόμων μη-επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs) ικανών να εκτελέσουν συγκεκριμένες αποστολές, το «Rocketry», το οποίο ασχολείται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή πυραύλων υψηλής ισχύος και τον νανοδορυφόρο «AcubeSAT».

Περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα και τα projects της θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://asat.gr