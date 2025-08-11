Αρχαία Ολυμπία: Στάχτη έγιναν από την πυρκαγιά 7.950 στρέμματα

Σε 7.950 στρέμματα ανέρχεται η έκταση που κάηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 12:49, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus, έγιναν στάχτη 3.610 στρέμματα αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, 1.960 στρέμματα καλλιέργειες και 2.380 δασικές εκτάσεις.

Η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στο γεωργικό κεφάλαιο της περιοχής, επηρεάζοντας την τοπική οικονομία και τους παραγωγούς.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας φαίνεται να καταλήγουν στην εκδοχή του εμπρησμού. Εκτιμάται δε, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, πως δύο ήταν οι αρχικές εστίες της πυρκαγιάς σε κοντινή απόσταση στο Χελιδόνι, ενώ οι υπόλοιπες σε Λαντζόι και Ηράκλεια, είναι εστίες που δημιουργήθηκαν από κηλίδωση της αρχικής πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν εκείνη την ώρα στην περιοχή.

Από κοινού το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου και του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πάτρας, εξετάζουν τα δεδομένα και αναζητούν στοιχεία για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών του εμπρησμού από πρόθεση.