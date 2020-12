Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Τρία βραβεία στον διεθνή διαγωνισμό WRICOS 2020

Τρεις εξαιρετικές διακρίσεις πέτυχε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον 4ο γραπτό διαγωνισμό Writing Contest of the Silk-Road Universities (SUN)-WRICOS 2020, καθώς τρία μέλη της φοιτητικής του κοινότητας κατάφεραν να διακριθούν με μεγάλα βραβεία στο σκέλος του διαγωνισμού που αφορούσε την ποίηση.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου Πανεπιστημίων του Δρόμου του Μεταξιού (Δίκτυο SUN), μέλος του οποίου είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Με το πρώτο Βραβείο, το Μεγάλο Βραβείο Ποίησης (Grand Prize), τιμήθηκε η Μαρία Διακάκη, απόφοιτη πλέον του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ. To νικητήριο ποίημα της Μαρίας Διακάκη, γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και oμότιτλο με το θέμα του φετινού διαγωνισμού WRICOS 2020, τιτλοφορούνταν «Η σοφία του Δρόμου του Μεταξιού στην επιβίωση των πολιτισμών» (The Wisdom of the Silk Roads for the Survival of Civilizations).

Το Βραβείο Ειδικής Επιλογής (Special Selection Prize) απέσπασαν η Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ Δέσποινα-Ευφροσύνη Γιαννακοπούλου και ο προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ Παναγιώτης Μπουντζιούκας για τη συμμετοχή τους με ποιήματα γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα αντίστοιχα και επίσης ομότιτλα με το θέμα του φετινού διαγωνισμού.

Σκοπός του διαγωνισμού που αφορά τη συγγραφή ποιήματος και δοκιμίου είναι να δώσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη γλωσσική ποικιλομορφία κατά μήκος του «Δρόμου του Μεταξιού» και παράλληλα να προστατευτεί η αξία των «μικρών» γλωσσών.

Οι δύο διακριθείσες και ο διακριθείς συμμετείχαν στην 6η Γενική Συνέλευση του δικτύου SUN, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3 Δεκεμβρίου 2020, αλλά και στο Εργαστήριο Ηνωμένων Φοιτητών SUN (United Students of SUN / USSUN), που διεξήχθη την ίδια μέρα, μαζί με άλλους εκπροσώπους φοιτητές των μελών Πανεπιστημίων του δικτύου.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συμμετοχή και τις διακρίσεις των μελών της φοιτητικής μας κοινότητας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Αριστοτελείου δημιουργούν και συμμετέχουν δυναμικά σε διεθνείς διαγωνισμούς, κατακτώντας σημαντικά βραβεία, γεγονός που μας γεμίζει χαρά», σημείωσε ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στις δύο βραβευθείσες και τον βραβευθέντα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δικτύου SUN, Δρ Sungdon Hwang, συνεχάρη επίσης τις βραβευθείσες και τον βραβευθέντα για τη σημαντική αυτή διάκρισή τους, υπογραμμίζοντας ότι στο έργο τους αντανακλάται το θέμα του φετινού διαγωνισμού. «Μέσα από τα ποιήματά σας αντιλαμβανόμαστε την ποικιλομορφία του πολιτισμού και των ανθρώπων κατά μήκος του ‘‘Δρόμου του Μεταξιού’’», ανέφερε στις συγχαρητήριες επιστολές του.

Το Δίκτυο Silk-Road Universities Network -SUN

Ο διαγωνισμός WRICOS διοργανώνεται από το Δίκτυο Πανεπιστημίων του Δρόμου του Μεταξιού (Silk-Road Universities Network-SUN), ένα πολύ σημαντικό και ενεργό δίκτυο 82 Πανεπιστημίων από 65 χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είχαν προπτυχιακοί/ές ή μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες Πανεπιστημίων-μελών του SUN. Οι συμμετοχές στα ποιήματα και τα δοκίμια, που ήταν γραμμένα σε 15 γλώσσες από 14 χώρες, ανήλθαν συνολικά σε 92. Τα ποιήματα που διαγωνίστηκαν ήταν 51, ενώ τα δοκίμια 41.