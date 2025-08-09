Αρκαδία: Πυροδοτεί ανησυχία και εντάσεις η έλλειψη νερού στην πηγή Σίντζι

Στο απόλυτο αδιέξοδο βρίσκονται οι κάτοικοι στην περιοχή της Κανδήλας στην Αρκαδία, όπου βιώνουν τις συνέπειες της μείωσης των αποθεμάτων των υδάτων. Η πηγή Σίντζι, που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών, αλλά και τροφοδότρια γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, έχει στερέψει και όλα δείχνουν ότι για πολλούς μήνες, πλέον, δεν θα παρέχει νερό.

«Μετά τον αναδασμό, έχει αρχίσει η μείωση των αποθεμάτων νερού, καθώς δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες για τις νέες καλλιέργειες. Η πηγή Σίντζι, που μέχρι πρότινος άνθρωποι έρχονταν από διάφορα σημεία της Ευρώπης και έκαναν καταδύσεις εκεί, δυστυχώς αντιμετωπίζει πρόβλημα», αναφέρει ο Γιώργος Στριφτόμπολας, πρόεδρος της κοινότητας Κανδήλας, περιγράφοντας την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Και προσθέτει: «Αυτό το καλοκαίρι, το θέαμα είναι αποκρουστικό. Επαναλαμβάνω ότι, μετά τους αναδασμούς, μπήκαν σε καλλιέργεια 20.000 στρέμματα, που ποτίζονται από γεωτρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν το υπέδαφος λόγω της υπεράντλησης».

Στην περιοχή υπάρχουν πολλές πηγές, αλλά η μεγαλύτερη είναι η πηγή Σίντζι, που έχει επηρεασθεί από τα νέα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, η πρόβλεψη είναι απαισιόδοξη, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι «δεν υπάρχουν μέτρα. Αυτήν τη στιγμή, το μόνο που έχουμε κάνει είναι να ρίχνουμε νερό από άλλη γεώτρηση, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα».

«Φτιασίδωμα της φύσης με μηχανικές παρεμβάσεις»

Την αντίθεσή του στην παραπάνω κίνηση εκφράζει, από τη δική του πλευρά, ο παραγωγός Χρήστος Τσιάμης. «Αντί να σημάνει συναγερμός και να υπάρξει ριζική αναθεώρηση του μοντέλου χρήσης του νερού, ο πρόεδρος… ανέλαβε δράση: Τοποθέτησε υποβρύχιο μηχανισμό παροχής νερού, δηλαδή γεωτρητική άντληση για να ρίξει τεχνητά νερό στην κοίτη της στερεμένης πηγής. Και το παρουσιάζει όχι ως απεγνωσμένη κίνηση, αλλά ως “λύση”! Με υπερηφάνεια, μάλιστα, δηλώνει ότι έτσι η πηγή “διατηρεί τη ροή της ακόμη και τους θερινούς μήνες”! Μόνο που αυτή δεν είναι ροή. Είναι σκηνοθεσία. Πρόκειται για περιβαλλοντική αυταπάτη».

Ο ίδιος συνεχίζει κάνοντας λόγο για «ένα φτιασίδωμα της φύσης με μηχανικές παρεμβάσεις, που ρίχνει νερό όχι για να αναζωογονηθεί το τοπίο, αλλά για να ικανοποιηθεί μια ψευδής αίσθηση “κανονικότητας”. Το επόμενο βήμα είναι [ο πρόεδρος] να αδειάζει μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού, φωνάζοντας ότι “το ποτάμι ζει”. Από την ανακοίνωση του προέδρου απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε μέτρα προστασίας των λεκανών απορροής, σε ρυθμίσεις χρήσης νερού από τον ΤΟΕΒ, σε ανάσχεση της υδρολογικής υποβάθμισης. Καμία λέξη για περιορισμό της άντλησης, για επιστημονική παρακολούθηση των αποθεμάτων, για βιώσιμη χρήση.

Μόνο για αντλίες, καλώδια, φωτισμούς και –προσέξτε– τουριστική αξιοποίηση. Διότι, όπως δηλώνει, προσωπικό του στοίχημα είναι η “ανάπλαση του χώρου”, με στόχο να αναδειχθεί η πηγή σε “τουριστικό προορισμό”. Με ποια νερά ακριβώς; Με αυτά που απομυζούν από τα έγκατα της γης, ενώ ο φυσικός υδροφόρος ορίζοντας στεγνώνει; Αυτό δεν είναι τουρισμός, είναι ξεπούλημα του φυσικού τοπίου για λίγες φωτογραφίες στον Ιούλιο».