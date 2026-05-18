Αθ. Καββαδάς: «Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη»

Τη στρατηγική σημασία της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας για την ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της περιφέρειας και την εξωστρέφεια της χώρας ανέδειξε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, κατά την ομιλία του στο 4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2026 με θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη, Παγκόσμιο Όραμα» το Σάββατο 16 Μαΐου, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Καββαδάς συνεχάρη την ΑΜΒΙΟ ΑΕ για τη διοργάνωση του συνεδρίου, καθώς και την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας για τη διαρκή συμβολή της στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου.

Κατά την παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι η ελληνική υδατοκαλλιέργεια αποτελεί «έναν από τους πλέον δυναμικούς και στρατηγικής σημασίας τομείς του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής οικονομίας συνολικά», συνδυάζοντας την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων με την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στη μεσογειακή θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια, με παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού που υπερβαίνει τους 120.000 τόνους ετησίως, ενώ η συνολική ελληνική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας προσεγγίζει τους 141.000 τόνους, με αξία περίπου 790 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σημαντικό αποτύπωμα του κλάδου στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι περισσότερες από 700 επιχειρήσεις και φορείς δραστηριοποιούνται στον τομέα, στηρίζοντας άμεσα και έμμεσα πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας, κυρίως σε νησιωτικές, παράκτιες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Ο υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να προχωρά «με σχέδιο, ισορροπία και σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής».

«Η προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση για κάθε μορφή βιώσιμης ανάπτυξης, την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης του κλάδου με τον τουρισμό, την παράκτια αλιεία και τις τοπικές κοινωνίες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ολοκλήρωσης της θεσμοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), αλλά και στην επικαιροποίηση του χωροταξικού πλαισίου, χαρακτηρίζοντάς τα κρίσιμες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Παράλληλα, ο κ. Καββαδάς ανέδειξε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, με νέες ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία των ΠΟΑΥ, τις μισθώσεις θέσεων υδρανάπαυσης, καθώς και τη βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος αδειοδότησης και εποπτείας.

Αναφερόμενος στις νέες δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου, σημείωσε ότι σημαντική τομή αποτελεί η θεσμοθέτηση του πλαισίου για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού και εξερεύνησης του βυθού εντός μονάδων υδατοκαλλιέργειας και φυσικών ιχθυοτροφείων, ενισχύοντας τη διασύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό και δημιουργώντας νέες πηγές εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας, με έμφαση στη συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και στην ανάπτυξη νέων ειδών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζει έμπρακτα τον τομέα μέσω του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Θάλασσας 2021-2027, συνολικού ύψους άνω των 519 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων, της πράσινης μετάβασης και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Ο κ. Καββαδάς τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της ως πρωταγωνίστρια δύναμη της μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας. «Με σχέδιο, συνεργασία και συνέπεια μπορούμε να διασφαλίσουμε ακόμη ισχυρότερη παρουσία των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.