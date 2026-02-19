Άζωτο και θείο: Το κλειδί για την ανάπτυξη και παραγωγικότητα των σιτηρών

Η σωστή διαχείριση των επιφανειακών λιπάνσεων των σιτηρών το προσεχές διάστημα, είναι κρίσιμη για την ανάπτυξή τους. O χρόνος της εφαρμογής των επιφανειακών λιπασμάτων και το είδος τους, αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την παραγωγικότητα των σιτηρών.

Ο χρόνος της επιφανειακής λίπανσης πρέπει να συμπίπτει με την έναρξη της αυξημένης ζήτησης των σιτηρών σε άζωτο, δηλαδή αμέσως μετά το τέλος του αδελφώματος. Σε αυτή τη φάση, τα φυτά αναπτύσσουν έντονα τη βιομάζα τους και χρειάζονται συνεχή παροχή αζώτου. Η ταυτόχρονη εφαρμογή θείου είναι απαραίτητη, γιατί ενισχύει τόσο τις αποδόσεις όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Άζωτο και θείο πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα, σε σωστή αναλογία, καθώς αποτελούν βασικά συστατικά των πρωτεϊνών. Επιπλέον, το θείο είναι κρίσιμο για τον σχηματισμό χλωροφύλλης και τη βελτίωση της φωτοσύνθεσης.

Τι είδους λιπάσματα επιλέγουμε;

Το επιφανειακό αζωτούχο λίπασμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει την υψηλότερη αποδοτικότητα του αζώτου στην καλλιέργεια. Ο υψηλός δείκτης της αποδοτικής χρήσης του αζώτου (Nitrogen Use Efficiency) είναι πρωταρχικός στόχος για τη Yara κατά την ανάπτυξη των λιπασμάτων και των τεχνολογιών της.

Τα λιπάσματα YaraVera AMIDAS και YaraBela ΑΧΑΝ που έχουν ως βάση το άζωτο και το θείο σε ισορροπημένες αναλογίες, αποτελούν τις ιδανικότερες επιλογές για την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών.

Το YaraVera AMIDAS 40-0-0 + 14SO3 κυριαρχεί παγκοσμίως στις επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών, διαθέτοντας μια ειδική τεχνολογία και σύνθεση που εξασφαλίζουν συνεχή και σταθερή τροφοδοσία των φυτών με άζωτο και θείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπερέχει έναντι των υπολοίπων, κοινών, blend ουροθειικών λιπασμάτων της αγοράς καθώς:

Είναι ομοιογενές χημικό λίπασμα και όχι blend (κάθε κόκκος λιπάσματος περιέχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία και δεν προέρχεται από τη μηχανική ανάμιξη ουρίας και θειικής αμμωνίας). Διασφαλίζεται έτσι η ομοιόμορφη διασπορά του λιπάσματος στο χωράφι κατά τη στιγμή της εφαρμογής.

Παρέχει την ιδανική αναλογία αζώτου-θείου 7:1, σταθερά σε κάθε κόκκο.

Έχει πολύ υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας του αζώτου στην καλλιέργεια (Nitrogen Use Efficiency). Σε όλες τις πειραματικές εφαρμογές του σε εκτατικές καλλιέργειες, το YaraVera AMIDAS παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόδοση σε σπόρο ανά μονάδα λιπασματικού αζώτου που εφαρμόζεται στο χωράφι, συγκριτικά με άλλα αζωτούχα επιφανειακά λιπάσματα.

Μικρότερες απώλειες αζώτου λόγω εξάτμισης. Tο YaraVera AMIDAS μειώνει την τιμή του εδαφικού pH στο χωράφι, περιορίζοντας τις απώλειες αζώτου στην ατμόσφαιρα λόγω εξαέρωσης αμμωνίας.

Είναι λίπασμα μεγάλης πυκνότητας, που σημαίνει πως μπορεί να κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε μεγάλες αποστάσεις μέχρι και 36 μέτρα κατά την εφαρμογή του στο χωράφι.

Μεγαλύτερη σκληρότητα του κόκκου. Αποφεύγονται έτσι οι απώλειες λόγω θραύσης των κόκκων και η δημιουργία σκόνης, κατά την εφαρμογή του στο λιπασματοδιανομέα.

Το YaraVera AMIDAS διατίθεται πλέον και με παρεμποδιστή αζώτου, ως YaraVera AMIDAS N-st.

YaraBela ΑΧΑΝ

Το YaraBela ΑΧΑΝ 27-0-0 + 7,4CaO + 9.2SO3 περιέχει στον ίδιο κόκκο άζωτο, σε μορφή κατάλληλη για τη αμεσότερη παροχή του στην καλλιέργεια, θείο και ασβέστιο σε πλήρως υδατοδιαλυτές μορφές. Τροφοδοτεί την καλλιέργεια με άζωτο ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες εδάφους, ενώ παράλληλα ενισχύει την αντοχή των φυτών στις διάφορες ασθένειες. Το YaraBela ΑΧΑΝ διατίθεται και με παρεμποδιστή νιτροποίησης ως YaraBela ΑΧΑΝ Ν-st.

Η Yara διαθέτει και άλλους τύπους απλών αζωτούχων λιπασμάτων υψηλής ποιότητας, όπως το YaraBela EXTRAN 33,5 με άζωτο σε μορφή νιτρικής αμμωνίας και το CAN 26 (ασβεστούχος νιτρική αμμωνία) καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των καλλιεργειών και των αγροτών.

του Αλέξανδρου Παναγόπουλου, Senior Agronomist – Yara Ελλάς