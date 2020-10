Βίντεο από το τσουνάμι στη Σμύρνη μετά τον ισχυρό σεισμό – 4 τραυματίες στη Σάμο

Βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο δείχνει ένα μικρό τσουνάμι στη Σμύρνη με το νερό να παρασύρει διάφορα αντικείμενα.

Σύμφωνα με τον υπ. Εσωτερικών της Τουρκίας στην περιοχή έχουν καταρρεύσει 6 κτήρια ενώ ο δήμαρχος της Σμύρνης εξέφρασε φόβους για την κατάρρευση 20 κτηρίων.

More videos about small tsunami following the #earthquake in #Izmir in Western Turkey.

pic.twitter.com/67Sc9VEZHk

— Celil (@csagir2015) October 30, 2020