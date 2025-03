CEDEFOP: Χάσμα μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας

Παρά την πρόοδο των πολιτικών εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι νέες γυναίκες σε ολόκληρη την ΕΕ εξακολουθούν να πλήττονται δυσανάλογα από τις κάμψεις της αγοράς εργασίας. Ενώ το συνολικό ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας ή είναι ανεκπαίδευτοι έχει μειωθεί σημαντικά από το 2021, το χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να υφίσταται. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, Cedefop, καταγράφει τους τρόπους μείωσης του χάσματος αυτού για την ενίσχυση των γυναικών.

Πιο αναλυτικά, το 2023, το ποσοστό μη απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET) για τις γυναίκες ανήλθε σε 12,5% (έναντι 10,1% για τους άνδρες), ένα ποσοστό το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να μειώσει στο 9% έως το 2030. Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, το ποσοστό NEET για τις γυναίκες υπερβαίνει το ποσοστό των ανδρών κατά περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες, με αυτή τη διαφορά να διευρύνεται, καθώς αυξάνεται η ηλικία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, δύο στους τρεις ανθρώπους που ανήκουν στο ποσοστό NEET είναι γυναίκες, γεγονός που αναδεικνύει μια διαρθρωτική προκατάληψη ως προς το φύλο. Σύμφωνα με το Cedefop, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά πρόσθετες προκλήσεις στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών ευθυνών και των δυσκολιών επανένταξης στο εργατικό δυναμικό μετά τον τοκετό.

Η αντιμετώπιση και η υπέρβαση αυτών των εμποδίων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των νέων σε ηλικία γυναικών στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Δυστυχώς η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, αποδεικνύεται και από την κατάσταση στον αγροτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την έρευνα του EIT Food και του ECORYS, ως μέρος της μελέτης «Impact evaluation of the Empowering Women in Agrifood programme», αποδεικνύουν ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, ο οποίος θα πρέπει να καλυφθεί, έτσι ώστε οι γυναίκες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα.

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των γυναικών που συμμετείχαν αξιολόγησε ότι ο αγροτικός τομέας είναι ανδροκρατούμενος (62%) ως επιχειρηματικός κλάδος, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για τις μειωμένες δυνατότητες που έχει, όπως η σωματική δύναμη σε σύγκριση με τους άνδρες. Αυτό το γεγονός επηρεάζει, όπως καταγράφουν οι γυναίκες, το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στον αγροδιατροφικό τομέα (60%). Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχουσών δήλωσε ότι δεν έχει τους πόρους ώστε να αναπτύξει τις επιχειρήσεις του (52%), ενώ ένα άλλο αποκάλυψε διαφορές στην πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση, με το 29% να αναγνωρίζει ότι έχει λιγότερη πρόσβαση σε τέτοιους πόρους σε σχέση με τους άνδρες.

Προτάσεις

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να χρησιμεύσει ως βιώσιμη οδός για τις γυναίκες, προσφέροντας ευκαιρίες για επανειδίκευση, απασχόληση και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της σταδιοδρομίας. Μέσω της έρευνας και της μάθησης που παρέχει η διαδικτυακή εργαλειοθήκη για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το Cedefop εξοπλίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες με πολύτιμους πόρους για τη στήριξη των ανθρώπων που ανήκουν στο ποσοστό NEET. Η εργαλειοθήκη εντοπίζει προφίλ κινδύνου, πέραν των παραγόντων κινδύνου, όπως η πρόωρη μητρότητα, και προσφέρει ορθές πρακτικές, εργαλεία και προσεγγίσεις παρέμβασης για την αποτελεσματική ένταξη στο εργατικό δυναμικό. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει:

Στρατηγικές προβολής για τη συμμετοχή των γυναικών στο ποσοστό NEET και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους στην κατάρτιση και την απασχόληση.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Προσαρμοσμένους μηχανισμούς υποστήριξης, όπως καθοδήγηση, επαγγελματικός προσανατολισμός και ευέλικτες επιλογές κατάρτισης.

Αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτίμηση των προηγούμενων δεξιοτήτων και εμπειριών των γυναικών.

Η επένδυση σε νέες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των NEET, δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής ισότητας, αλλά και οικονομικής αναγκαιότητας.