Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ

Έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ μπορούν να πραγματοποιήσουν οι κάτοχοι των voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα επεκτάθηκε έως και τις 30 Ιουνίου 2026 και για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένα οφέλη:

Έως 10 διανυκτερεύσεις, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, σε καταλύματα των νησιών Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος

Έως 12 διανυκτερεύσεις, εντελώς δωρεάν, σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Τέλος, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, υπενθυμίζεται ότι οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (15.12.2025 – 14.01.2026). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εξαιρουμένων των Σποράδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ