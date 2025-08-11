Χρ. Κέλλας – Θεσπρωτία: Νέα ώθηση για τις υδατοκαλλιέργειες και την τοπική οικονομία

Με επίκεντρο την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και την προβολή της υδατοκαλλιέργειας ως βασικού αναπτυξιακού πυλώνα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, βρέθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, στην Ηγουμενίτσα, όπου συμμετείχε στην 1η Έκθεση Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων Θεσπρωτίας και επισκέφθηκε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «η έκθεση, η οποία διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, τον Δήμο Ηγουμενίτσας, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τον Σύλλογο Υδατοκαλλιεργειών Θεσπρωτίας, ανέδειξε την ποιότητα και την ταυτότητα των τοπικών προϊόντων και επιβεβαίωσε τη δυναμική συνεργασίας μεταξύ παραγωγικών φορέων και θεσμικών αρχών.

Στην 1η Έκθεση Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων Θεσπρωτίας παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιόγιακας, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου Σταυρούλα Μπότση- Μπραΐμη, ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλης Τσίγκος, o Πρόεδρος Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας Αντώνης Νικολάου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) Αποστολος Τουραλιας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας Ιωάννης Χεκίμογλου.

Στο χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός συνεχάρη τους διοργανωτές και συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας πως «η έκθεση αυτή δίνει βήμα και προβολή στην τοπική παραγωγή, αναδεικνύει την ποιότητα και την ταυτότητα των προϊόντων της περιοχής και αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της δύναμης της συνεργασίας ανάμεσα στους θεσμικούς φορείς και τον παραγωγικό κόσμο».

Η Θεσπρωτία, όπως ανέφερε, διαθέτει φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και ισχυρή παράδοση στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, ο οποίος αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα, συμβάλλοντας στην εθνική οικονομία, τις εξαγωγές, την απασχόληση και τη διατροφική αυτάρκεια.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, όπου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 εγκρίθηκαν 16 πράξεις υδατοκαλλιέργειας στη Θεσπρωτία, με συνολική δημόσια δαπάνη 5.907.345 ευρώ, καθώς και στο επιτυχημένο «Πρόγραμμα Ανάδειξης και Προβολής προϊόντων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 244.303 ευρώ, που υλοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας με απορρόφηση άνω του 98%.

Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη συνέχιση των δράσεων στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, όπου ήδη εγκρίθηκε το έργο «Θησαυροί στη Θάλασσα της Θεσπρωτίας: Η Υδατοκαλλιέργεια στην Τοπική Γαστρονομία, την Πολιτιστική Κληρονομιά και το Περιβάλλον», με δημόσια δαπάνη 697.539 ευρώ. Το πρόγραμμα προωθεί μια ολιστική προσέγγιση που συνδέει την παραγωγή με την εκπαίδευση, την τουριστική εμπειρία και την τοπική πολιτισμική ταυτότητα.

Παράλληλα, έχουν υποβληθεί 10 νέες επενδυτικές προτάσεις υδατοκαλλιέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 10.340.896 ευρώ και αιτηθείσας δημόσιας δαπάνης 6.272.714 ευρώ, αποδεικνύοντας τη δυναμική και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον κλάδο.

«Η υδατοκαλλιέργεια είναι το μέλλον της θάλασσας, όπως η γεωργία είναι το μέλλον της γης», δήλωσε ο Υφυπουργός και πρόσθεσε: «Εργαζόμαστε για ένα σταθερό θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο που θα δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του κλάδου να αναπτύξουν βιώσιμες επενδύσεις, να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους στις διεθνείς αγορές. Η στήριξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας είναι πολιτική προτεραιότητα».

Ο κ. Κέλλας τόνισε επίσης ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021–2027, ύψους άνω των 519 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζει με συνέπεια έναν κλάδο που δραστηριοποιείται και σε απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένες αναπτυξιακές δυνατότητες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τον κοινωνικό ιστό.

«Οραματιζόμαστε έναν κλάδο καινοτόμο, εξωστρεφή και κοινωνικά υπεύθυνο. Με έμφαση στην ποιότητα, τη διασύνδεση με τη γαστρονομία, την τουριστική εμπειρία και τη συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Θεσπρωτία μπορεί να γίνει πρότυπο αυτής της νέας πορείας», κατέληξε ο Υφυπουργός».