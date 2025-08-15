Christopher Kennard, project manager Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων στη reframe.food: «Το IMPRESS στοχεύει στη μετατροπή των υποπροϊόντων αλιευτικής βιομηχανίας σε καινοτόμες συσκευασίες»

Το έργο IMPRESS αξιοποιεί υπολείμματα από την αλιευτική βιομηχανία για την ανάπτυξη βιοδιασπώμενων συσκευασιών με ενσωματωμένη ψηφιακή ιχνηλασιμότητα. Στον 20ό μήνα υλοποίησης του τετραετούς έργου, συζητήσαμε με τον Christopher Kennard, project manager Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων στη reframe.food, για την πορεία, τα αποτελέσματα και τις μελλοντικές προοπτικές του IMPRESS.

Κύριε Kennard, τι πραγματεύεται το έργο IMPRESS;

Το IMPRESS στοχεύει να μετατρέψει τα υποπροϊόντα της αλιευτικής βιομηχανίας, όπως δέρματα, οστά και λέπια ψαριών, σε καινοτόμες, βιοδιασπώμενες συσκευασίες, που υποστηρίζουν την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα και την κυκλική χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιούμε υλικά που διαφορετικά θα κατέληγαν ως απόβλητα και τα εντάσσουμε σε έναν νέο, βιώσιμο κύκλο αξίας.

Το έργο ενσωματώνει την ανάπτυξη υλικών, την τεχνολογία παρακολούθησης μέσω NFC και εργαλεία για τη χαρτογράφηση και την αξιοποίηση καταλοίπων σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Αποτελεί άμεση εφαρμογή των αρχών της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» της ΕΕ, υποστηρίζοντας παράλληλα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ποιοι συμμετέχουν στο έργο και ποιος είναι ο ρόλος της reframe.food;

Το IMPRESS υλοποιείται από μία κοινοπραξία 14 εταίρων από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Συντονίζεται από την Αρχή Γεωργίας και Ανάπτυξης Τροφίμων της Ιρλανδίας, με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, τεχνολογικών ΜΜΕ και περιφερειακών οργανισμών. Η reframe.food έχει την ευθύνη για την επικοινωνία, την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αναπτύσσει στοχευμένες στρατηγικές εμπορικής τοποθέτησης για τα καινοτόμα προϊόντα του έργου, γεφυρώνοντας την έρευνα με την πραγματική αγορά.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το έργο;

Είμαστε στον 20ό μήνα του έργου και έχουμε ήδη αναπτύξει δύο βασικά τεχνολογικά στοιχεία, που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εφαρμογής και αξιολόγησης. Τα καινοτόμα βιοπολυμερή υλικά, τα οποία προέρχονται από κατάλοιπα της αλιευτικής επεξεργασίας, αναπτύχθηκαν από το Trinity College Dublin. Οι δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί δείχνουν ότι τα υλικά αυτά αποδομούνται πλήρως σε λιγότερο από 100 ημέρες σε συνθήκες κομποστοποίησης, ενώ συνδυάζουν υψηλή μηχανική αντοχή και ιδιότητες κατάλληλες για συσκευασίες τροφίμων.

Παράλληλα, η τεχνολογία NFC, η οποία επιτρέπει την ενσωμάτωση ψηφιακής ταυτότητας σε κάθε συσκευασία, αναπτύχθηκε από την COMEX στην Πολωνία. Η λύση αυτή δοκιμάζεται ήδη πιλοτικά και επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση του προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του στο ράφι, καταγράφοντας μεταβλητές όπως θερμοκρασία, υγρασία και περιβαλλοντικές συνθήκες. Έτσι, διασφαλίζεται ότι το προϊόν διατηρείται σύμφωνα με τις δηλωμένες προδιαγραφές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο σκέλος της ανάπτυξης προϊόντων, έχουμε ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία πιλοτική φάση για βρώσιμες αλοιφές, διερευνώντας τη χρήση υπολειμμάτων υδρόβιας προέλευσης. Παράλληλα, προετοιμάζουμε δοκιμές με φυτικά υποκατάστατα ψαριού βασισμένα σε άλγη, που απευθύνονται στην αναδυόμενη αγορά των vegan, vegetarian, και flexitarian καταναλωτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση των Lemna minor και Lemna gibba, που είναι γνωστές ως νεροφακές, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσημα τη διάθεση στην αγορά ως νέο τρόφιμο τον Ιανουάριο του 2025, με τροποποίηση του σχετικού εκτελεστικού κανονισμού. Πρόκειται για ένα συστατικό με εξαιρετικό διατροφικό προφίλ και πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογής, τόσο σε λειτουργικά τρόφιμα όσο και σε εναλλακτικές πρωτεΐνες.

Στο πλαίσιο αυτό, η reframe.food αναπτύσσει προσαρμοσμένα πλάνα μάρκετινγκ και τοποθέτησης στην αγορά, ώστε τα προϊόντα που βασίζονται σε τέτοια καινοτόμα συστατικά να εισαχθούν στρατηγικά και με σαφή αφήγηση βιωσιμότητας και καινοτομίας.

Ποια είναι η ανταπόκριση της αγοράς και τι δείχνει η έρευνά σας;

Πραγματοποιήσαμε πανευρωπαϊκή καταναλωτική έρευνα, με τη συμμετοχή άνω των 1.000 ατόμων, την οποία διεξήγαγε το MIR-PIB, το Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Αλιείας της Πολωνίας (National Marine Fisheries Research Institute), εταίρος του IMPRESS με αρμοδιότητα στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση και την αξιολόγηση της αποδοχής καινοτομιών από την αγορά. Η έρευνα ανέδειξε καθαρές τάσεις και χρήσιμα ευρήματα.

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι επιθυμούν συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον, με ξεκάθαρες οδηγίες απόρριψης και σαφή πληροφορία για την προέλευση και τη διαδρομή του προϊόντος. Το 72% ανέφερε ότι θα επέλεγε ένα προϊόν με βιοδιασπώμενη συσκευασία, ακόμη και αν αυτό συνεπαγόταν μικρό επιπλέον κόστος. Παράλληλα, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, παρατηρείται έντονη δυσπιστία απέναντι στα πλαστικά μιας χρήσης και αυξημένη ζήτηση για λύσεις με διαφανή ιχνηλασιμότητα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ποιοτική μας ανάλυση, επιβεβαιώνουν την ανάγκη για υλικά που συνδυάζουν βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και κανονιστική συμμόρφωση. Η πρόκληση είναι να ενώσουμε αυτά τα σημεία, κάτι που το IMPRESS φιλοδοξεί να επιτύχει.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Στη φάση που ακολουθεί, προχωρούμε σε πιλοτική παραγωγή συσκευασιών μεγαλύτερης κλίμακας, δοκιμές σε πραγματικά προϊόντα και περαιτέρω βελτιώσεις στην πλατφόρμα ψηφιακής ιχνηλασιμότητας. Επίσης, προετοιμάζουμε υλικό καθοδήγησης για την υιοθέτηση των λύσεων από επιχειρήσεις, ενώ θα πραγματοποιήσουμε στοχευμένες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις σε αρμόδιους θεσμούς και τοπικούς φορείς.

Κλείνοντας, ποιο είναι το ευρύτερο μήνυμα του IMPRESS;

Ότι μπορούμε να χτίσουμε ένα νέο πρότυπο, όπου τα κατάλοιπα δεν είναι απόβλητα, αλλά αφετηρία για βιώσιμα προϊόντα με πραγματική αξία. Η κυκλική καινοτομία που εφαρμόζουμε στο IMPRESS δείχνει ότι το μέλλον της συσκευασίας, της διατροφής και της υπεύθυνης κατανάλωσης είναι ήδη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: www.impress-he.eu