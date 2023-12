COP28: Το 2023 αναμένεται ρεκόρ εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη

Με την ευκαιρία της διεθνούς διάσκεψης για το κλίμα COP28 που διεξάγεται στο Ντουμπάι, η διεθνής επιστημονική σύμπραξη Global Carbon Budget (GCB) δημοσιοποίησε μια μελέτη η οποία προειδοποιεί ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη θα φτάσουν φέτος σε επίπεδα ρεκόρ.

Η έκθεση της GCB, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 90 επιστημονικοί φορείς και πανεπιστήμια απ’ όλον τον κόσμο, αναφέρει ότι το 2023 αναμένονται εκπομπές 36,8 δισεκατομμυρίων μετρικών τόνων διοξειδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων, σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αν μάλιστα συνυπολογιστούν οι εκπομπές από τη χρήση γης, οι συνολικές εκπομπές CO 2 θα ανέλθουν φέτος στους 40,9 δισεκατομμύρια τόνους.

Global fossil CO2 emissions hit a record high in 2023 according to the @gcarbonproject‘s new Global Carbon Budget report, though total CO2 remained a hair below 2019’s peak.

Over at @CarbonBrief report lead author @PFriedling and I dig into the details: https://t.co/LUEvCoMskS pic.twitter.com/vc8zDt18N5

