Διαδικτυακό σεμινάριο του ΑΠΘ για τις Υπερπροηγμένες Τεχνολογίες

Η δυναμική συμμετοχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η πρωτοπορία του σε ζητήματα μεταφοράς τεχνολογίας, με την ενίσχυση των Υπερπροηγμένων Τεχνολογιών (Deep Technologies), συνεχίζεται με αιχμή πάντα την έρευνα που υλοποιείται στους κόλπους του.

Το ΑΠΘ καινοτομεί και γι’ άλλη μία φορά αναλαμβάνει να αναδείξει τις ιδέες με έντονο τεχνολογικό περιεχόμενο, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση ειδικά των Υπερπροηγμένων Τεχνολογιών (Deep-Tech). Σε αυτή την κατεύθυνση και με σκοπό την κινητοποίηση των επιστημόνων προς τη μεταφορά τεχνολογίας, με όρους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της επενδυτικής και επιχειρηματικής κοινότητας, υλοποιείται ακόμη ένα διαδικτυακό σεμινάριο υψηλής στάθμης.

Στην αλυσίδα αυτών των προσπαθειών, μετά και την εξαιρετική ανταπόκριση που είχε στα μέσα Ιουλίου η συνεργασία του ΑΠΘ με το Πανεπιστήμιο Texas A&M και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Arts et Métier στη Γαλλία για τα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), το Αριστοτέλειο αυτή τη φορά εντάσσει θεματικά τις επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, στις 8.00, θα πραγματοποιηθεί το webinar με θέμα «Προοπτικές παγκόσμιων επενδυτών».

Εισηγητές είναι οι εξής:

-Andrew Ive, Founder and Manager General Partner, Big Ideas Ventures

-Katerina Pramatari, Partner, Uni.Fund, and Associate Professor, Athens University of Economics and Business

-John T. McEntire, Director of Industry Development and Knowledge Transfer, Qatar Foundation

«Χρέος όλων τίθεται η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τα Πανεπιστήμια της χώρας ως μεγάλες δεξαμενές και εργαστήρια σκέψης, που θα συμβάλουν σε μία βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης του τόπου», επισημαίνει ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Πρόεδρος του ΕΛΚΕ-ΑΠΘ και μέλος του International Advisory Board της συγκεκριμένης διοργάνωσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης.

Ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και επικεφαλής της συγκεκριμένης διοργάνωσης εκ μέρους του Αριστοτελείου, Νίκος Μιχαηλίδης, υπογραμμίζει πως «στο εν λόγω διαδικτυακό σεμινάριο θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις δυσκολίες του μετασχηματισμού της γνώσης που αναπτύχθηκε από τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα σε εμπορικές εφαρμογές. Διαπιστώνεται πως αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη δημιουργία παγκοσμίως επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων. Επίσης, θα αναπτυχθούν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύνδεση των ακαδημαϊκών νεοσύστατων επιχειρήσεων με εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου που έχουν ισχυρό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στον χώρο των Υπερπροηγμένων Τεχνολογιών (Deep-Tech), ενώ έμπειροι επενδυτές θα αναπτύξουν τις προδιαγραφές μιας τέτοιας συνεργασίας».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και το σεμινάριο παρέχονται στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://tees.tamu.edu/global/deep-technology-webinar-series.html

Για την εγγραφή μέσω ZOOM, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://tamu.zoom.us/webinar/register/3216002578506/WN_ykpsjhXARwKEQLXjXF2Abw και ελέγξτε το e-mail σας για την επιβεβαίωση της εγγραφής.