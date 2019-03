OLIVE CHALLENGE: Επενδύοντας στην Καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Τις δυνατότητες αξιοποίησης των καινοτόμων ιδεών που διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αποκλειστικά για τον ελαιοκομικό τομέα OLIVE CHALLENGE ανέλυσαν οι διακεκριμένοι εισηγητές, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκδήλωση της Λέσχης Φίλων Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ, με θέμα: OLIVE CHALLENGE: Επενδύοντας στον Καινοτομία, την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης FOODEXPO GREECE.

Ο κος Αρτέμης Μυρόπουλος, Managing Director – CoOwner της, εξειδικευμένης σε θέματα ηγεσίας, Linkage Greece, στην ενδιαφέρουσα εισήγησή του με θέμα «η Δύναμη του Σκοπού», επεσήμανε, ότι για να αλλάξει η αγορά του ελαιολάδου, όπως και κάθε κλάδος, απαιτείται πάθος και ηγέτες οι οποίοι θα κινητοποιήσουν τις παραγωγικές δυνάμεις και τα στελέχη, θα εμπνεύσουν και θα επιτρέψουν στις καινοτόμες ιδέες να βρουν πρόσφορο έδαφος.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης οι κ.κ. Γιάννης Λαβδιώτης, Principal Consultant Marketingme – Καθηγητής Marketing NEW YORK COLLEGE, Γιάννης Παπαδόπουλος, Partner EOS CAPITAL PARTNERS SA και Σωτήρης Σεϊμανίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. TESCO GROUP, με συντονιστή τον έγκριτο δημοσιογράφο (CNN GREECE & Banks.com.gr) Δημήτρη Μάλλα, ανέλυσαν τις προοπτικές επενδυτικού ενδιαφέροντος στην καινοτομία του ελαιοκομικού τομέα.

Ο κος Σωτήρης Σεϊμανίδης επεσήμανε ότι τρία είναι τα “συστατικά” μιας επιτυχημένης επένδυσης, η καινοτόμος ιδέα, το αξιόπιστο και δομημένο πλάνο και η δεμένη ομάδα. Σημαντικότερη εξ αυτών χαρακτήρισε τη δύναμη της Ομάδας, δηλαδή του ανθρώπινου παράγοντα, διότι, τόνισε, με μια δεμένη και με πάθος Ομάδα, μπορείς να δημιουργήσεις ιδέες και πλάνο. Αναφερόμενος στο branding του προϊόντος, σε παγκόσμια κλίμακα, επεσήμανε ότι απαιτείται «όγκος προϊόντος, άρα συνένωση δυνάμεων μεταξύ ομάδων παραγωγών, επένδυση στο marketing και ένα ενδιαφέρον story telling».

Ο κος Γιάννης Παπαδόπουλος, Partner EOS CAPITAL PARTNERS SA, τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η καινοτομία δεν αφορά μόνο τον ψηφιακό κόσμο αλλά αφορά εξίσου τα προϊόντα και το marketing. Η προοπτική για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, ιδεών και επιχειρήσεων στο εξωτερικό είναι τεράστια. Απαιτείται εξωστρέφεια και μεγέθη τα οποία θα εξασφαλίσουν κεφαλαιακές αποδόσεις και κέρδη. Είναι πολύ σημαντικό, πρόσθεσε, οι επιχειρηματίες να αντιληφθούν ότι το marketing δεν είναι έξοδο αλλά επένδυση.

Ο κος Γιάννης Λαβδιώτης, Principal Consultant Marketingme – Καθηγητής Marketing NEW YORK COLLEGE τόνισε ότι “περνάμε σε μια κοινωνία όπου την ιδιοκτησία αγαθών διαδέχεται η συνεχής και απρόσκοπτη προόσβαση σε υπηρεσίες. Internet of Things, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εικονική Πραγματικότητα θα είναι και η δική μας πραγματικότητα. Οι πρωτοβουλίες του Olive Challenge θα πρέπει να αγκαλιάσουν την τεχνολογία και να προσφέρουν συνεχώς αναβαθμισμένες και συνδυαστικές ιδέες και υπηρεσίες. Τα τρία ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αναπτύξουν οι Ομάδες που διακρίθηκαν είναι ένα δυνατό brand name, η προβολή της ελληνικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών αφού η ελιά και το λάδι έχουν δυνατό country of Origin Effect σε όλο τον κόσμο, καθώς και ο σεβασμός προς το περιβάλλον και την Κοινωνία, είναι αξίες που θα πρέπει να προαχθούν γιατί είναι πολύ σημαντικά μηνύματα τόσο για την αγορά όσο και για τους καταναλωτές.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Δ/ντής Εργαστηριακών Ελέγχων του ΕΦΕΤ Μπαρμπέρης Κων/νος, η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Υγείας και αντιπρόεδρος του ΔΣ Αντωνία Τριχοπούλου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FORUM AE Νίκος Χουδαλάκης, ο Πρόεδρος της a Cert Στέφανος Μπίλας, το Μέλος ΔΣ της ΦΙΛΑΙΟΣ Ανδρέας Πλεμμένος, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των ιδεών από τις Ομάδες, οι οποίες στο σύνολό τους αναφέρθηκαν στην υποστήριξη που είχαν από την διοργάνωση του Διαγωνισμού, την περίοδο της “Επώασης” και τους μέντορες, στην εξέλιξη των ιδεών και των καινοτόμων προϊόντων τους.

Ειδικότερα οι Ομάδες οι οποίες παραβρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν οι εξής:

OLIVE PREDICTOR

Ομάδα Έργου:

Προκόπης Μαγιάτης; Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Συντονιστής

Δρ. Ελένη Μέλλιου, Παναγιώτης Διαμαντάκος, Ηλιάνα Καλαμπόκη, Τριάδα Γιανναρά, Αιμιλία Ρηγάκου, Άννια Τσολάκου, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Δρ. Χρήστος Παπανικολάου: Ερευνητές ΕΚΠΑ

Δρ.Γιώργος Σταυρόπουλος: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Athan Gadanidis: ARISTOLEO LTD

Δρ.Νίκος Κρημνιανιώτης: INTERREG MED ARISTOIL

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΑΤΕΣ ΕΛΙΕΣ

Ομάδα Έργου:

Η εταιρεία Γνήσιες Γεύσεις

Δημήτρης Τσαμπαρλής: Οικονομολόγος, Ιδιοκτήτης της εταιρείας

OliveFlyNet

Ομάδα Έργου:

Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης: Καθηγητής στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διονύσιος Περδίκης: Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Ποντικάκος: Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στο Περιβάλλον θερμοκηπίου και στη Γεωπληροφορική του ΓΠΑ

OLIVE OIL POWDER

Ομάδα Έργου:

Σταθόπουλος Παναγιώτης: Χημικός, MSc, PhD, Μέλος του Εργαστηριακού & Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Παπαευσταθίου Γεώργιος: Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD, Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας Pharmagnose SA

Σκαλτσούνης Άλκης: Οικονομολόγος, MSc, Υπεύθυνος εμπορικής αξιοποίησης καινοτόμων προσόντων της εταιρίας Pharmagnose SA

ΠΕΡΛΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

O μάδα Έργου:

Νεκτάριος Ταφλανίδης: General Manager

Πέτρος Κουτσεράς: Chemical Engineer

Ευστρατία Σαϊνίδου: Production Manager

και ομάδα εξωτερικών συνεργατών

Agroel!a

Ομάδα Έργου:

Η εταιρεία HELLENIC NATURE

Κατερίνα Φυλάκτου: Απόφοιτος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Ευαγγελία Μπουλμπάση: Απόφοιτος της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πειραιά

Παναγιώτης Βουλέλλης: Πολεοδόμος Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

Μαρία Γρίβα: Απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Λευτέρης Καρβούνης: Τελειόφοιτος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΒΟΥΝΟ

Ομάδα Έργου:

Κατερίνα Κοτταρίδη: Μέτοχος της εταιρίας ΚΛΗΜΗΣ

Δήμητρα Κοτταρίδη: Απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλημεντία Κοτταρίδη: Πτυχιούχος του Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αθανάσιος Μάκιος: Πτυχιούχος Επιστημών του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης