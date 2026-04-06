Διπλάσιες από τον πληθωρισμό οι αυξήσεις στο ρεύμα

Ο Απρίλιος φέρνει μια νέα πραγματικότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τα λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια να αποτυπώνουν αυξήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ τον πληθωρισμό, φτάνοντας ακόμη και στο διπλάσιο ή και παραπάνω. Παρά το γεγονός ότι η μέση τιμή διαμορφώνεται γύρω στα 18 λεπτά ανά κιλοβατώρα, πίσω από αυτόν τον μέσο όρο κρύβονται έντονες αποκλίσεις και διαφορετικές στρατηγικές από τους παρόχους. Ο λόγος, βέβαια, γι’ αυτές τις αυξήσεις, που επηρεάζουν όλα τα νοικοκυριά – αγροτικά και αστικά – είναι ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο.

Η εικόνα που διαμορφώνεται θυμίζει αγορά «πολλών ταχυτήτων». Από τη μία πλευρά, οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως η ΔΕΗ, η Protergia και ο Ηρων, απορρόφησαν μέρος των πιέσεων από τη χονδρεμπορική αγορά. Δηλαδή ενώ οι τιμές χονδρικής ρεύματος αυξήθηκαν κατά 21% τον Μάρτιο, οι τιμές των τιμολογίων στους τρεις αυτούς παρόχους αυξήθηκαν κατά περίπου 7% ανά κιλοβατώρα. Και πάλι, όμως, με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 3,3%, μιλάμε για μεγάλη αύξηση σε ετήσια βάση, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος.

Μεγάλο πρόβλημα θα έχουν και οι αγρότες που χρησιμοποιούν ρεύμα ή πετρέλαιο για τη λειτουργία των γεωτρήσεών τους. Μόλις ξεκινήσει η αρδευτική περίοδος πιθανότατα να αναπροσαρμοστούν τόσο τέλη των ΤΟΕΒ όσο και το ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΗ για τους αγρότες (πέραν του «ΓΑΙΑ» που έχει δεσμευτική σταθερή τιμή για 2 χρόνια).

Σύμφωνα πάντως με τη σύγκριση των τιμών με βάση τον πίνακα που δημοσιεύει κάθε πρώτη του μήνα η ΡΑΕΕΥ, οι περισσότεροι καταναλωτές είδαν μονοψήφιες ανατιμήσεις και τιμές κοντά στα 15-20 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς το σύνολο της αγοράς, η εικόνα αλλάζει. Συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παρόχους, η μέση τιμή αυξάνεται κατά περίπου 25% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, από τα 14,5 στα 18 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Πρόκειται για μια αύξηση που σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει κατά πολύ τον πληθωρισμό, επιβαρύνοντας αισθητά τα νοικοκυριά.

ΔΕΗ

Η ΔΕΗ, που διατηρεί δεσπόζουσα θέση με μερίδιο περίπου 60% στη χαμηλή τάση, επέλεξε να περιορίσει τις αυξήσεις. Με τη μέση χονδρεμπορική τιμή να φτάνει τα 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 78,35 ευρώ τον προηγούμενο μήνα, η επιχείρηση κράτησε τη χρέωση στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα για χαμηλή κατανάλωση, με συνέπεια πληρωμής, αυξάνοντάς την μόλις κατά 7%. Για μεγαλύτερη κατανάλωση, η τιμή διαμορφώθηκε στα 15,39 λεπτά, με αύξηση 6%.

Protergia και Ηρων

Αντίστοιχα, η Protergia διατήρησε πιο ήπια στάση, με αύξηση κοντά στο 6,7% και τελική τιμή περίπου 15,9 λεπτά, πάλι με συνέπεια πληρωμής. Ο Ηρων, αν και προχώρησε σε μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (31%), ξεκίνησε από χαμηλότερη βάση, με αποτέλεσμα η τελική τιμή να παραμείνει ανταγωνιστική, κάτω από τα 15 λεπτά.

Άλλες εταιρείες

Στον αντίποδα, άλλες εταιρείες ακολούθησαν πιο επιθετική τιμολογιακή πολιτική. Η Enerwave αύξησε το τιμολόγιό της κατά περίπου 59%, φτάνοντας σχεδόν τα 25 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ η Ζενίθ κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με αύξηση άνω του 50%. Αυτές οι αυξήσεις, που υπερβαίνουν κατά πολύ τον πληθωρισμό, αντανακλούν και μια στρατηγική μετατόπισης των καταναλωτών προς άλλα προϊόντα, όπως τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια.

Τι σημαίνει αυτό για τους αγρότες

Αυτή την περίοδο η κατανάλωση αγροτικού ρεύματος είναι χαμηλή. Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως στην περίπτωση των θερμοκηπίων, τα οποία όμως έχουν σε πολλές περιπτώσεις εναλλακτικές πηγές ενέργειας ήδη από το 2022, όταν υπήρξε ανάλογο κύμα αυξήσεων στο ρεύμα και στο πετρέλαιο.

Το πρόβλημα θα γίνει εντονότερο από τον Ιούνιο, που ξεκινά κανονικά η αρδευτική περίοδος. Εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν και στον Περσικό Κόλπο ευρύτερα, σίγουρα θα έχουμε σωρευτικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος. Δηλαδή με τον ρυθμό του Απριλίου, ο Ιούνιος θα είναι ακόμα πιο ακριβότερος.

Έτσι, όταν το κόστος της άρδευσης σε ποτιστικά χωράφια καλαμποκιού κυμαίνεται, για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ 75 και 95 ευρώ το στρέμμα, τον Ιούνιο, με τις αυξήσεις, θα μπορούσε να ξεπεράσει και τα 110 ευρώ το στρέμμα. Στο κόστος αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν αύξηση των τελών από τους ΤΟΕΒ.