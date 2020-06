E-COMMERCE: Πρακτικός Οδηγός ΣΕΒ για σωστή επικοινωνία με τον καταναλωτή

Τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού επέφεραν μεγάλη αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο Απρίλιος 2020 έκλεισε με αύξηση 171% των ηλεκτρονικών πωλήσεων σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, ενώ το 2019 οι ηλεκτρονικές πωλήσεις B2C απέφεραν €5,8 δισ.

Επίσης, το 87% των καταναλωτών πραγματοποίησαν τις ηλεκτρονικές τους αγορές από εγχώριες επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων στην παροχή της πληρέστερης δυνατής ενημέρωσης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Με βάση τις εξελίξεις αυτές και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας διαρκείας του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, ο ΣΕΒ συνέταξε Πρακτικό Οδηγό για σωστή επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές, με βασικές κατευθύνσεις, προτάσεις και πρακτικά παραδείγματα, για τους τρόπους βελτιστοποίησης της πληροφόρησης των καταναλωτών, στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών τους αγορών.

Ο Οδηγός του ΣΕΒ βασίστηκε στην αντίστοιχη πρωτοβουλία «Recommendations for a better presentation of information to consumers» της BusinessEurope και άλλων επιχειρηματικών οργανώσεων, η οποία έχει προβληθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

​Δείτε τον Οδηγό