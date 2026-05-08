Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην οδό Νέστωρος, στην Ομόνοια. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 04:00, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τέσσερα γκαζάκια στο πίσω μέρος του κτιρίου. Από τα τέσσερα γκαζάκια εξερράγη το ένα προκαλώντας μικρές υλικές φθορές στο κτίριο.

Τα υπολείμματα του εμπρηστικού μηχανισμού μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ προκειμένου να εξεταστούν για δακτυλικά αποτυπώματα. Την έρευνα για την υπόθεση την έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

