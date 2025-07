Ecotrophelia 2025: Επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση «γεννούν» καινοτόμα τρόφιμα

Καθώς ο αγροτικός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμβούλων και των γεωργών καθίσταται κρίσιμη. Στο πλαίσιο αυτό, το σεμινάριο του EU CAP Network στη Βιέννη, με τίτλο «Skills and lifelong learning for agricultural advisory and training service providers – Seminar Report», έφερε στο προσκήνιο καινοτόμες καλές πρακτικές […]

16/06/2025 2' διάβασμα