Εγκρίθηκε πρόταση του επιμελητηρίου Άρτας για χρήση παραπροϊόντων στην παραγωγή ζωοτροφών

Ακόμη μία Πρόταση του Επιμελητηρίου Άρτας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Διασυνοριακού προγράμματος Interrreg Ελλάδα – Ιταλία 2014- 2020. Πρόκειται για το έργο – «INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ », με το ακρωνύμιο «INNO.TRITION» στο οποίο το Επιμελητήριο είναι επικεφαλής εταίρος. Μετέχουν επίσης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου/Τμ. Κτηνιατρικής – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) και δύο φορείς από την Ιταλία το Πανεπιστήμιο του Μπάρι και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Ιταλίας.

Η πρόταση αντιμετωπίζει την κοινή πρόκληση της χρήσης αποβλήτων της αγροτικής βιομηχανίας. Παραπροϊόντα, που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες στην Ελλάδα και την Ιταλία, όπως παραπροϊόντα ελαιόλαδου, κρασιού και τυριού Θα χρησιμοποιηθούν στην διατροφή των ζώων με σκοπό την παραγωγή βιοενεργών (bioactive) τροφών και λειτουργικών τροφίμων για πουλερικά, χοίρους και μηρυκαστικά με βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

Ο βασικός στόχος της πρότασης είναι να παραχθούν υψηλής ποιότητας προϊόντα χρησιμοποιώντας υλικά χαμηλού κόστους (παραπροϊόντα) με καινοτόμο τρόπο αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Η βασική αλλαγή, που θα επιφέρει η πρόταση, είναι να καταστήσει την τοπική αγροτική βιομηχανία πιο ανταγωνιστική μέσω της παραγωγής ζωικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον μέσω της μείωσης των αποβλήτων της αγροτικής παραγωγής.

Η βασική καινοτομία της πρότασης είναι η εισαγωγή μίας καινοτόμου μεθόδου χρήσης αγροτικών παραπροϊόντων με στόχο τη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους τοπικούς παραγωγούς και την βελτίωση της υγείας του τοπικού πληθυσμό, δημιουργώντας παράλληλα νέα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα με ελάχιστο κόστος.

Πρόσφατα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Γιάννης Γκολομάζος και ο οικονομικός επόπτης κ. Δημήτριος Τρομπούκης βρέθηκαν στο Μπάρι για να παραβρεθούν σε συνάντηση με την Κοινή Γραμματεία και Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, όπου διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία τον προϋπολογισμό του έργου.

Υπενθυμίζεται, πως το Επιμελητήριο Άρτας υλοποιεί ακόμη δύο έργα Interreg, το «Inclust» στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα- Αλβανία» με επικεφαλής εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Άρτας, και το «E-parks» στο «Ελλάδα- Ιταλία», όπου μετέχει ως εταίρος το Επιμελητήριο Άρτας.