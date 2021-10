H έκθεση κρασιού Vinexpo Paris επιστρέφει τον Φεβρουάριο του 2022

Η πρώτη μεγάλη διεθνής εμπορική έκθεση από τις αρχές του 2020 αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, καθώς οι Wine Paris & Vinexpo Paris επιβεβαιώνουν ότι «η παράσταση ξεκινά».

Η έκθεση-που είναι η εμβληματική έκθεση του ομίλου Vinexposium-που πραγματοποιείται στο Paris Expo Porte de Versailles, θα σηματοδοτήσει την τρίτη έκδοση της παράστασης στο Παρίσι και την επανέναρξη των εκδηλώσεων με φυσική παρουσία για τη βιομηχανία οίνου και οινοπνευματωδών ποτών.

2.800 εκθέτες από 23 χώρες

Όπως αναφέρει το The Drinks Business, σε διάστημα τριών ημερών, περισσότεροι από 2.800 εκθέτες από 23 χώρες πρόκειται να συνεδριάσουν στο Παρίσι, όπου θα παρουσιάσουν τα πιο πρόσφατα προϊόντα τους στις αίθουσες 3, 4, 5 και 6 στο εκθεσιακό κέντρο.

Ονόματα όπως François Lurton, Gérard Bertrand, E. Guigal, Maison M. Chapoutier, Domaine Paul Mas, Castel Frères, Maison Sichel, Bernard Magrez, Grands Chais de France και Gh Martel & Cie Champagne θα παρευρεθούν, μαζί με μικρότερους παραγωγούς, όπως ως οι Ανεξάρτητοι Αμπελουργοί Ακουιτανίας και οικογενειακά διοικούμενες επιχειρήσεις όπως τα Vins Chevron Villette, Vignobles Vellas και Château Castigno.

Η αίθουσα 5, που προορίζεται για διεθνείς παραγωγούς, θα καλωσορίσει, μεταξύ άλλων, κρασιά του Λουξεμβούργου, Advantage Austria, Tenuta Lamborghini, Wines of Lebanon, Wines of Germany, Cesari, Carpineto, Consorzio Di Tutela Della Doc Prosecco, Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Gaja, J. Garcia Carrion, Viniportugal Wines Of Portugal, Hammeken Cellars και Flechas De Los Andes.

Παράλληλα με τα κρασιά στην αίθουσα 3, η περιοχή Be Spirits by Vinexpo και το μπαρ Infinite θα συγκεντρώσουν αποστάγματα από όλα τα υπόβαθρα, που κυμαίνονται από μικρο-αποστακτήρια έως γνωστές μάρκες. Οι συμμετέχοντες θα περιλαμβάνουν την πλακέτα μάρκετινγκ Armagnac BNIA, Calvados Château du Breuil, Cognac Lheraud, Distillerie Warenghem, Gin de Binche, Glasgow Whisky, La Martiniquaise, Japan Sake and Shochu Makers Association και Distilleria Bertagnolli.

Πηγή: naftemporiki.gr