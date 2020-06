Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που έχουν βελτιώσει περισσότερο την καινοτομία τους μεταξύ 2012-2019

Η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει πραγματοποιήσει ένα άλμα καινοτομίας τα τελευταία χρόνια και είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν βελτιώσει περισσότερο τη θέση τους μεταξύ 2012-2019 στην κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2020 (European Innovation Scoreboard), που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βασίζεται σε στοιχεία από το περασμένο έτος.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 20ή θέση στον τελευταίο Πίνακα Καινοτομίας μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ και ο Δείκτης των επιδόσεων Καινοτομίας της το 2019 βρισκόταν στο 77% του μέσου όρου της ΕΕ, έναντι 63% το 2012, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση. Η καινοτομική απόδοση αυξήθηκε σε 24 χώρες της ΕΕ μεταξύ 2012-2019 και η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτές με τη μεγαλύτερη βελτίωση, μαζί με τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Λετονία και την Πορτογαλία. Αν ως έτος βάσης για το μέσο ευρωπαϊκό όρο χρησιμοποιηθεί το 2012 (και όχι το 2019), τότε η Ελλάδα πέρυσι έφθασε στο 83% της μέσης καινοτομίας της ΕΕ, καταγράφοντας μέσα στην περίοδο 2012-2019 άνοδο άνω των 20 μονάδων.

Οι επιδόσεις της Ευρώπης στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνονται (βελτίωση της ΕΕ κατά 8,9% μεταξύ 2012-2019), ξεπερνώντας πέρυσι τόσο για δεύτερη χρονιά τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και την Κίνα, αλλά έπονται σε καινοτομία της Ν.Κορέας και της Ιαπωνίας.

Στην κορυφή του Πίνακα Καινοτομίας 2020 βρέθηκε ξανά η Σουηδία, ακολουθούμενη κατά σειρά από τη Φινλανδία, τη Δανία και την Ολλανδία, κάτι που δείχνει ότι ο σκανδιναβικός Βορράς έχει σταθερά ηγετική θέση στις καινοτομίες. Προηγούνται οι «Ηγέτες Καινοτομίας» (Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο) που καινοτομούν πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και ακολουθεί η δεύτερη ομάδα χωρών «(Ισχυροί καινοτόμοι») που βρίσκονται λίγο πάνω από το μέσο όρο (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Πορτογαλία).

Η Ελλάδα ανήκει στην τρίτη κατηγορία χωρών («Μέτριοι καινοτόμοι») μαζί με την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, που εξακολουθούν να έχουν καινοτομικές επιδόσεις χαμηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία χαμηλής καινοτομίας (κάτω του 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) περιλαμβάνει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Συνεχίζεται πάντως η καινοτομική σύγκλιση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, που μειώνουν τις μεταξύ τους αποστάσεις.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση που συνοδεύει τον Πίνακα, εμφανίζει ιδιαίτερα καλές επιδόσεις -άνω του μέσου όρου της ΕΕ- στην ύπαρξη καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (σε θέματα μάρκετινγκ, οργάνωσης, πωλήσεων κ.α.), που είναι επίσης ικανές να αναπτύσσουν συνεργασίες. Από την άλλη, κατ’ εξοχήν αδύνατα σημεία εμφανίζει στη δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού στην καινοτομία και στο θετικό αντίκτυπο της καινοτομίας στην απασχόληση. Επίσης εμφανίζεται να υστερεί στις εξαγωγές προϊόντων μέσης και υψηλής τεχνολογίας, καθώς και σε επενδύσεις υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (Venture Capital).

