ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 33,2% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Ιούνιο του 2025

Αύξηση 33,2% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Ιούνιο εφέτος, καθώς υπήρξε αύξηση της αξίας των εισαγωγών και μείωση της αξίας των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Ιούνιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.080,6 εκατ. ευρώ έναντι 6.657,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 560,9 εκατ. ευρώ ή 10,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 560,6 εκατ. ευρώ 11%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 3.943,0 εκατ. ευρώ έναντι 4.301,7 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 8,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 108,8 εκατ. ευρώ ή 3,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 140,3 εκατ. ευρώ ή 4,8%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.137,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.355,5 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 33,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 452,1 εκατ. ευρώ ή 20,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 420,3 εκατ. ευρώ ή 19,1%).

Το α’ εξάμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 40.656,7 εκατ. ευρώ έναντι 42.122,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 1.454,4 εκατ. ευρώ ή 4,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 1.377,9 εκατ. ευρώ 4,4%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 24.113,2 εκατ. ευρώ έναντι 25.360,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 974,7 εκατ. ευρώ ή 5,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 1.021,0 εκατ. ευρώ ή 5,8%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 16.543,5 εκατ. ευρώ έναντι 16.761,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 1,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 479,7 εκατ. ευρώ ή 3,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 356,9 εκατ. ευρώ ή 2,7%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ