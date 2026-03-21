Empowering women in Agrifood: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις γυναίκες που καινοτομούν στην αγροδιατροφή

Μετά από έξι επιτυχημένες εκδόσεις σε όλη την Ευρώπη το πρόγραμμα «Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες στην Αγροδιατροφή» (EWA) του EIT FOOD, εισάγει μία νέα δομή τριών ενοτήτων, έτσι ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές ανάγκες των γυναικών που ξεκινούν ή αναπτύσσουν επιχειρήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα. Η εξέλιξη, αυτή, αντανακλά τόσο την ωρίμανση του προγράμματος όσο και την επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού των γυναικών καινοτόμων στο ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, η νέα δομή του EWA περιλαμβάνει:

Ενότητα 1 – EWA Explore

Ένα αυτορυθμιζόμενο διαδικτυακό μάθημα που παρέχει βασικές γνώσεις επιχειρηματικότητας και πρακτικά εργαλεία για τη διερεύνηση, ανάπτυξη και επικύρωση επιχειρηματικών ιδεών στον αγροδιατροφικό τομέα, ενσωματώνοντας τις εμπειρίες και τις οπτικές των γυναικών. Η ενότητα είναι προσβάσιμη και ευέλικτη, επιτρέποντας στις επίδοξες ιδρύτριες να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να δοκιμάσουν ιδέες με τον δικό τους ρυθμό.

Ενότητα 2 – EWA Grow

Ένα εθνικό πρόγραμμα με τη μορφή ομάδων (cohort), που υλοποιείται στη τοπική γλώσσα και συνδυάζει δράσεις matchmaking, εργαστήρια από ειδικούς, εξατομικευμένες διαδικτυακές εκπαιδεύσεις και καθοδήγηση. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με διαγωνισμό παρουσίασης σε Demo Day. Στόχος είναι η ενίσχυση των βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων και η σύνδεση με το τοπικό οικοσύστημα, βοηθώντας τις συμμετέχουσες να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Ενότητα 3 – EWA Advanced

Μια πανευρωπαϊκή ομάδα για γυναίκες ιδρύτριες με υψηλό δυναμικό, με έμφαση στην ετοιμότητα για επενδύσεις, στις στρατηγικές κλιμάκωσης και στη διεύρυνση της πρόσβασης σε διεθνή οικοσυστήματα και επενδυτές. Η ενότητα, αυτή, ανταποκρίνεται άμεσα στο επενδυτικό χάσμα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες, παρέχοντάς τους εργαλεία, προβολή και δίκτυα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και τη διεθνή ανάπτυξη.

Συνολικά, οι τρεις ενότητες συνθέτουν μια συνεκτική και προοδευτική διαδρομή. Οι συμμετέχουσες μπορούν να εισέλθουν στο στάδιο που ανταποκρίνεται καλύτερα στο επίπεδο ωριμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας, εξασφαλίζοντας στοχευμένη και ουσιαστική υποστήριξη.

Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις για τις ενότητες 1 και 3 στην ιστοσελίδα https://www.eitfood.eu/.