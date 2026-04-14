Ενισχύσεις de miminis 8  εκατ. ευρώ για τους τυροκόμους της Λέσβου

To «πράσινο φως» για την καταβολή ενισχύσεων de minimis ύψους 8 εκατ.ευρώ για αποζημίωση των επιχειρήσεων τυριού στη Λέσβο, λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ ορίζονται τα ακόλουθα:

«Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους ( 8.000.000,00 €) οκτώ εκατομμύρια Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 – 203. – 0000000 , Λογαριασμός 2310988899- οικ. έτους 2026 για την “ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ DE MINIMIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5292/2026, ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 25/3/2026 ΠΝΠ.»

