Enterprise Greece: Η δημιουργικότητα και η εξωστρέφεια 104 ελληνικών επιχειρήσεων, αναδείχθηκαν σε Παρίσι, Νέα Υόρκη και Μιλάνο

Η ελληνική μόδα ξεχώρισε στις διεθνείς εκθέσεις του κλάδου, στις οποίες η Enterprise Greece οργάνωσε την εθνική συμμετοχή τον Σεπτέμβριο του 2025. Συνολικά, 104 ελληνικές επιχειρήσεις παρουσίασαν τις δημιουργίες τους στις πρωτεύουσες της μόδας – Παρίσι, Νέα Υόρκη και Μιλάνο.

Το «Greek Chic», όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, έχει πλέον εδραιωθεί ως εθνικό σήμα στις διεθνείς αγορές, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη δυναμική του σύγχρονου ελληνικού σχεδίου, που συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την παράδοση και τις διεθνείς τάσεις. Η έντονη παρουσία και το θετικό αποτύπωμα των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς διοργανώσεις του φετινού Σεπτεμβρίου αποτελούν ισχυρό μήνυμα για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης τους στη διεθνή αγορά. Ήδη οι Έλληνες δημιουργοί προετοιμάζονται για τις εκθέσεις του 2026, διευρύνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών και δικτύωσης. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως οι ελληνικές συμμετοχές υποστηρίχθηκαν ενεργά και από τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδος στις χώρες διεξαγωγής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας.

Πιο συγκεκριμένα ανά έκθεση:

Παρίσι – WHO’S NEXT & BIJORHCA (06-08/09/2025)

Στις δύο διοργανώσεις του Παρισιού συμμετείχαν 43 ελληνικές εταιρείες μέσω της Enterprise Greece. Οι εκθέσεις προσέλκυσαν περισσότερους από 38.000 επισκέπτες και 1.300 εκθέτες από 62 χώρες. Η Ελλάδα ήταν στις πέντε κορυφαίες εθνικές συμμετοχές, αναδεικνύοντας την ισχυρή παρουσία της στη γαλλική αγορά μόδας.

Νέα Υόρκη – COTERIE (14-16/09/2025)

Στη διεθνή έκθεση COTERIE, που πραγματοποιήθηκε στο Javits Center και φιλοξένησε σχεδόν 700 brands από 35 χώρες, συμμετείχαν 11 ελληνικές εταιρείες. Η έκθεση επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως σημείο συνάντησης κορυφαίων οίκων μόδας και ανερχόμενων δημιουργών.

Μιλάνο – MICAM & MILANO FASHION AND JEWELS (07-09 & 20-23/09/2025)

Στο Μιλάνο, την καρδιά της ιταλικής και παγκόσμιας μόδας, η ελληνική αποστολή αριθμούσε 50 εταιρείες. Η MICAM φιλοξένησε πάνω από 1.000 διεθνή brands, ενώ η MILANO FASHION & JEWELS συγκέντρωσε 660 εταιρείες από 34 χώρες, με την Ελλάδα να καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες αποστολές σε αριθμό συμμετοχών.

Αναφερόμενος στη δυναμική παρουσία της χώρας μας στις σημαντικές διεθνείς εκθέσεις, ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η φετινή ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς εκθέσεις μόδας αποδεικνύει ότι η ελληνική μόδα κερδίζει έδαφος στις πιο απαιτητικές αγορές. Χαρακτηριστικό της εθνικής συμμετοχής είναι ότι στο Παρίσι η χώρα μας ήταν στις πέντε κορυφαίες εθνικές συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας ότι οι Έλληνες δημιουργοί έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή».

Ο πρέσβης της Ελλάδος στο Παρίσι, Αντώνης Αλεξανδρίδης, επισκέφθηκε την Διεθνή Έκθεση Who’s Next – Bijorhca και δήλωσε: «Κατά την επίσκεψή μου είχα την ευκαιρία να συναντήσω εκπροσώπους εταιρειών με τους οποίους συνεργαζόμαστε σταθερά, στηρίζοντας τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τους, οι οποίες διακρίνονται για καινοτομία, υψηλή ποιότητα και επαγγελματισμό. Οι εκθέτες εξέφρασαν ικανοποίηση από την επισκεψιμότητα και τις επαφές που πραγματοποίησαν, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής τους. Ιδιαίτερα θετικά σχολιάστηκε και η στήριξη που έλαβαν από την Enterprise Greece. Είμαι βέβαιος ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με ακόμη ισχυρότερη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων – έμπειρες και νεότερες – στην επόμενη διοργάνωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ