Εντός Μαρτίου αναμένεται η ΥΑ για τα Σχέδια Βελτίωσης

Μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν σε κτηνοτρόφους κατά την πρόσφατη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό.

Η έκδοση της ΥΑ θεωρείται κρίσιμο βήμα, καθώς θα αποσαφηνίσει βασικές πτυχές του πλαισίου εφαρμογής του προγράμματος. Στην απόφαση εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες για τα επιλέξιμα κόστη, δίνοντας σαφέστερη εικόνα για τα όρια χρηματοδότησης σε μηχανήματα, φυτεύσεις, κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό.

Ωστόσο, η δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, αφού θα πρέπει να ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη του μέτρου, καθώς και το άνοιγμα της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα στην «ΥΧ» η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα, η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί και θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 200 εκ. ευρώ για επενδύσεις της παρέμβασης Π3-73-2.1, σε 21,9 εκ. ευρώ για επενδύσεις της παρέμβασης Π3-73-2.2 και σε 40,7 εκ. ευρώ για την παρέμβαση Π3-73-2.6. Οι παρεμβάσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η ανωτέρω δαπάνη θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες της Χώρας.

Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει:

1. Για αίτηση που αφορά αποκλειστικά επενδύσεις σε ΑΠΕ τα 200.000 € για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα 500.000 € για συλλογικά σχήματα, ενώ για επενδύσεις παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τα 2.500.000 €.

2. Για αίτηση που αφορά αποκλειστικά επενδύσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος τα 150.000 € για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα 250.000 € για συλλογικά σχήματα.

3. Για αίτηση που αφορά τα λοιπά επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής, μελισσοκομίας και σηροτροφίας τα 200.000 € για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα 400.000 για συλλογικά σχήματα.

4. Για αίτηση που αφορά τα λοιπά επενδυτικά σχέδια ζωικής παραγωγής τα 400.000 € για φυσικά και νομικά πρόσωπα, και τα 500.000 για συλλογικά σχήματα.

Υποχρεώσεις

Οι δικαιούχοι από την ένταξή τους στο μέτρο και μέχρι την ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων (πέντε ημερολογιακά έτη τα οποία έπονται του έτους της αποπληρωμής τους) αναλαμβάνουν να:

1. Υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατ’ έτος και να τηρούν τις υποχρεώσεις σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

2. Διατηρούν την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με την τυπική απόδοση που έχει δηλωθεί στη μελλοντική κατάσταση.

3. Διατηρούν την έδρα σε περιοχή εφαρμογής της δράσης με τους ίδιους όρους ένταξης και εντός της ίδιας Περιφέρειας.

4. Διατηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης των επενδύσεων και να μην προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:

4.1. Παύση της παραγωγικής δραστηριότητας ή μετεγκατάστασή της εκτός περιοχής προγράμματος.

4.2. Αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει στον δικαιούχο αδικαιολόγητο πλεονέκτημα (π.χ. πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, μη εύρεση κατά τη διενέργεια ελέγχου επένδυσης η οποία έχει συγχρηματοδοτηθεί).

4.3. Ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

5. Αναρτούν, πριν από το πρώτο αίτημα πληρωμής, πινακίδα στον χώρο πραγματοποίησης των επενδύσεων με την οποία επιδεικνύεται η συμβολή του προγράμματος ενίσχυσης της επένδυσης.

6. Αποδέχονται τους ελέγχους που προβλέπονται στο πλαίσιο της Παρέμβασης, να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα προσκομίζοντας οποιαδήποτε επιπλέον παραστατικά ζητηθούν και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία με το επενδυτικό τους σχέδιο που μπορεί να τους ζητηθεί