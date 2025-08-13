Επέκταση της ενίσχυσης προς τους αιγοπροβατοτρόφους που επλήγησαν από ζωονόσους

Στην τροποποίηση της ΚΥΑ για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων, συνολικού ύψους 63 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσοντας στο πεδίο των δικαιούχων τους κτηνοτρόφους που απώλεσαν ζωικό κεφάλαιο λόγω ζωονόσων το 2024, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, παραγωγοί των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε μετά τον Ιούλιο 2024 και είχαν προηγουμένως επιβληθεί περιοριστικά μέτρα (εγκλεισμός), θα λαμβάνουν την ενίσχυση αναλογικά για το χρονικό διάστημα που τα ζώα παρέμειναν ζωντανά υπό περιορισμό. Η πρόβλεψη αυτή καλύπτει τις δαπάνες για ζωοτροφές που είχαν πραγματοποιηθεί πριν την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας ότι η στήριξη κατευθύνεται σε πραγματικά πληττόμενους παραγωγούς.

Τα ποσά ενίσχυσης ισχύουν κανονικά, φτάνοντας έως και τα 14 ευρώ ανά ζώο για τις πλέον πληγείσες περιοχές, ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα. Οι νέες, δε, διατάξεις προβλέπουν ότι 14 ευρώ λαμβάνουν και οι κτηνοτρόφοι στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

«Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση για τις ζωοτροφές συνδέεται με την παραγωγική δραστηριότητα των εκμεταλλεύσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται από την παράδοση γάλακτος το 2024, διασφαλίζοντας ότι η στήριξη φτάνει εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Με την απόφαση αυτή, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στήριξη προς τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Η πολιτεία συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, εξασφαλίζοντας ότι κανένας πραγματικά πληττόμενος δεν μένει εκτός των μέτρων ενίσχυσης» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.