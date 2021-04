Εργασία με self test από σήμερα για κλάδους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Τι ισχύει

Μετά την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση, τα self test επεκτείνονται από σήμερα Δευτέρα, σε μια σειρά από κλάδους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ως σημαντική συμπληρωματική δράση για την ασφαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων. Η πλατφόρμα για τα self test των εργαζομένων https://self-testing.gov.gr/ έχει ενεργοποιηθεί και η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά πιλοτικά, με τους ελέγχους και τις κυρώσεις να αρχίζουν από την επόμενη εβδομάδα. Τα self test παρέχονται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη ΑΜΚΑ και είναι υποχρεωτικά.

Από σήμερα τα self-tests είναι υποχρεωτικά για τους εργαζομένους με φυσική παρουσία σε επτά κλάδους του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα σε:

• Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

• Εστίαση

• Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

• Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές)

• Υπηρεσίες καθαρισμού

• Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής

• Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Στον δημόσιο τομέα υποχρέωση για αυτοδιάγνωση έχουν:

• Υπάλληλοι σε ΚΕΠ

• Υπάλληλοι των ΟΤΑ

• Εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

• Δικαστικοί λειτουργοί

• Δικαστικοί υπάλληλοι

• Εργαζόμενοι σε υπηρεσίες καθαριότητας

Οι εργαζόμενοι για να προσέλθουν στη δουλειά τους θα πρέπει να έχουν βεβαίωση του αποτελέσματος του τεστ από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός είτε δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα του self test, είτε έχει δηλώσει θετικό self test. Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

«Την πρώτη εβδομάδα δεν έχουμε ενεργοποίηση των κυρωτικών κανόνων, είναι σαφέστατο και στο κανονιστικό πλαίσιο, που δημοσιεύεται, και στο οποίο αναφέρεται καθαρά ότι οι έλεγχοι και οι κυρώσεις ξεκινούν από την επόμενη εβδομάδα» δήλωσε η γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη.

Πώς δηλώνεται το αποτέλεσμα

Οι εργαζόμενοι:

μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr

επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr.

Αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και

υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)»

Αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο εργαζόμενος σε αυτήν την περίπτωση δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Το self-test διενεργείται μια φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευση του εργαζομένου στον χώρο εργασίας του και έχει ισχύ για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος συνιστάται να γίνεται έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που παρέχει την εργασία του ο εργαζόμενος με φυσική παρουσία.

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

Τι ισχύει αν είναι θετικό

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Προσωρινός ΑΜΚΑ σε όσους δεν διαθέτουν

Να σημειωθεί ότι τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπει τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ σε πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή Αστυνομική Ταυτότητα, προκειμένου να μπορούν να προμηθευτούν self test.

Έλεγχοι και πρόστιμα

H εφαρμογή του μέτρου από την ερχόμενη εβδομάδα θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχων από τον ΣΕΠΕ που στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προγραμματίζει στοχευμένους ελέγχους στους κλάδους όπως το λιανεμπόριο, εστίαση, μεταφορές κλπ.

Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Πηγή: ertnews.gr