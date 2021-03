Ερώτηση προς το ΥπΑΑΤ από τον Β. Κόκκαλη για την καταπολέμηση του φαινομένου της ερημοποίησης και των συνεπειών της

Ο βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης προχώρησε στην κατάθεση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.Σπήλιο Λιβανό με θέμα: «Καταπολέμηση του φαινομένου της ερημοποίησης και των συνεπειών της».

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Καταπολέμηση του φαινομένου της ερημοποίησης και των συνεπειών της»

Η κλιματική αλλαγή –ΚΑ- αποτελεί στις μέρες μας, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την παγκόσμια κοινότητα, δεδομένου ότι επηρεάζει όλους ανεξαίρετα τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, υποβαθμίζοντας σημαντικά τους φυσικούς πόρους και ιδιαίτερα τη γη. Σε ακραίες περιπτώσεις προκαλεί το φαινόμενο της ερημοποίησης που πλήττει με μεγάλη ένταση της Χώρα μας. Ιδιαίτερη επίδραση έχει στην αγροτική παραγωγή, καθώς το είδος, η ποσότητα και η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα.

Ο ΟΗΕ, αναγνωρίζοντας τη σημασία και τους κινδύνους από το πρόβλημα της ερημοποίησης, ψήφισε το 1994 τη Σύμβαση για την καταπολέμηση της ερημοποίησης (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD), με συμμετοχή της Ελλάδας, η οποία την κύρωσε με το Ν. 2468/1997. Στη σύμβαση αυτή αναφέρονται όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν το φαινόμενο της ερημοποίησης και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από κάθε χώρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. H εν λόγω σύμβαση ύστερα από μια υπερ-εικοσαετή διάρκεια, αναθεωρείται αυτή την περίοδο και για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί από τον ΟΗΕ «Επιτροπή Αναθεώρησης της Εφαρμογής της Σύμβασης – Committee for the Review of the Implementation of the Convention – CRIC19).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ, κατά τις ημερομηνίες 1 και 2/3/2021 προγραμματίσθηκε τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων των χωρών που έχουν κυρώσει τη σύμβαση για την καταπολέμησης της ερημοποίησης, προκειμένου να προπαρασκευάσει την 19η Σύνοδο της προαναφερθείσας επιτροπής, αντικείμενο της οποίας θα είναι η αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (UNCCD) και πιο συγκεκριμένα με αναφορά, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα πολύ σημαντικά θέματα:

Την επικαιροποίηση της εφαρμογής των εθελοντικών στόχων ουδετερότητας της υποβάθμισης της γης και τις σχετικές προσπάθειες εφαρμογής.

Tη δημιουργία και λειτουργία του Ταμείου Μηδενικής Υποβάθμισης της Γης (Land Degradation Neutrality Fund)

Την προετοιμασία της ενδιάμεσης έκθεσης της διακυβερνητικής ομάδας εργασίας σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα εφαρμογής της πολιτικής για την αντιμετώπιση της ξηρασίας στο πλαίσιο της UNCCD.

Την έκθεση της διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας Ξηρασίας (Drought Initiative).

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

Ποιες είναι οι θέσεις της Χώρας στις εργασίες της επιτροπής για την αναθεώρηση της σύμβασης για την καταπολέμηση της ερημοποίησης ως προς τα ανωτέρω τόσο σημαντικά ζητήματα; Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης και τι έπραξε για το τεράστιας σημασίας θέμα της καταπολέμησης του φαινομένου της ερημοποίησης και των συνεπειών της.

Ο ερωτών βουλευτής

Κόκκαλης Βασίλειος