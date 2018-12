Εσύ θα είσαι στην 2η Athens Cannabis Expo;

Aν το ερώτημα είναι «to be or not to be»… ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας υγιής άνθρωπος κι ένας ενημερωμένος για τις σύγχρονες εξελίξεις πολίτης, η απάντηση είναι «you can be» και ο τρόπος είναι η κάνναβη.

Το μέρος είναι το κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Τάε Κβο Ντο) όπου η 1η Διεθνής Έκθεση Κάνναβης στην Ελλάδα επιστρέφει στις 11-13 Ιανουαρίου 2019, και σε καλεί να μάθεις πώς μπορείς να κάνεις τα πάντα, με το πιο παρεξηγημένο φυτό.

Το be… πρωτοπόρος επιχειρηματίας

Η επόμενη μέρα για την ελληνική οικονομία έχει ξημερώσει.

Κι αυτό που λάμπει δεν είναι ο ήλιος, αλλά ένας «φυτικός χρυσός»… Η κάνναβη!

Ήδη στην Ελλάδα, δεκάδες εγχειρήματα βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης έχουν ξεκινήσει την προσπάθειά τους, εκατοντάδες καταστήματα έχουν βάλει τα προϊόντα του πολύτιμου φυτού στα ράφια τους, χιλιάδες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν, εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να επενδυθούν στη νέα αυτή αγορά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στη χώρα μας καλλιεργούνται ήδη 1.100 στρέμματα βιομηχανικής κάνναβης, ενώ την ίδια στιγμή οι 14 πρώτες εταιρείες αναμένεται να λάβουν άδεια για καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης μέχρι το τέλος του έτους, με επενδύσεις που αρχικά θα αποφέρουν 185 εκατ. ευρώ και 770 νέες θέσεις εργασίας. Στην Ευρώπη η αγορά της βιομηχανικής κάνναβης αναμένεται να φτάσει τα 180 εκατ. ευρώ ως το 2028 και της φαρμακευτικής τα 55,2 δις. ευρώ. Ο παγκόσμιος κύκλος των business της κάνναβης αναμένεται να ξεπεράσει τα 145 δις. δολάρια μέσα στα επόμενα έξι χρόνια.

Η κάνναβη – το βοτάνι που μπορεί να μας ταΐσει, να μας ντύσει, να μας ζεστάνει, να μας δώσει καύσιμο – είναι ένα υπαρκτό El Dorado.

Το be… υγιής

Είναι όμως κι ένα υπαρκτό και θαυματουργό φάρμακο που μπορεί να μας ανακουφίσει, και σε αρκετές περιπτώσεις, θεραπεύσει από μια σειρά δύσκολων ασθενειών, όπως το γλαύκωμα, οι νεοπλασίες, η επιληψία, τα αυτοάνοσα νοσήματα και τους χρόνιους πόνους. Με την καλλιέργεια της φαρμακευτικής κάνναβης και στην Ελλάδα, σύντομα οι ασθενείς που έχουν δώσει μάχες ζωής και θανάτου για τη νόμιμη πρόσβαση στο φάρμακό τους, θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν σκευάσματα σε προσιτές τιμές σε σύγκριση με αυτά που κυκλοφορούν στο εξωτερικό.

Το be… μπροστά από τις εξελίξεις

Όλος ο κόσμος της κάνναβης δίνει ραντεβού στην 2η Athens Cannabis Expo 2019! Περισσότεροι από 150 πρωτοπόροι επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τα καινοτόμα τους προϊόντα θα είναι στο κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Τάε Κβο Ντο) από τις 11 έως τις 13 Ιανουαρίου 2019. Τρόφιμα, ρούχα, οικοδομικά υλικά, προιόντα κανναβιδιόλης (CBD), καλλιεργητικά προϊόντα, καλλυντικά, σπόροι, ατμοποιητές, εκδόσεις, φαρμακευτικά σκευάσματα θα είναι λίγα μόνο από όσα θα δείτε στα περίπτερα της έκθεσης.

Παράλληλα, σε ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών, επιχειρηματίες της κάνναβης θα μιλήσουν για την αγορά, φορείς θα εξηγήσουν πώς μπορούμε να μπούμε κι εμείς σε αυτή, ακτιβιστές θα παρουσιάσουν τους αγώνες που μας οδήγησαν στο σήμερα κι αυτούς που έπονται και γιατροί και ασθενείς θα μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας. Εργαστήρια και σεμινάρια αλλά και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν στο Τάε Κβο Ντο!

Μια νέα αγορά έχει γεννηθεί.

Η 2η Athens Cannabis Expo δεν είναι μόνο γεγονός… Είναι πια θεσμός!

Tην 1η Athens Cannabis Expo επισκέφθηκαν περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι ενώ την 1η Salonica Cannabis Expo περισότεροι από 8.000.

Μη μείνεις εκτός!