EU CAP Network: Στην Ιταλία η ευρωπαϊκή συνάντηση για την παρακολούθηση της ευζωίας των ζώων

Πρόσφατα, η Ιταλία φιλοξένησε τη διασυνοριακή επίσκεψη με θέμα «Παρακολούθηση της ευζωίας των ζώων», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου της ΚΑΠ (EU CAP Network). Η συνάντηση συγκέντρωσε κτηνοτρόφους, ερευνητές, τεχνολόγους και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με κοινό στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών για την ανάπτυξη ανθεκτικών συστημάτων εκτροφής που διασφαλίζουν την ευζωία των ζώων.

Η ευζωία των ζώων δεν αποτελεί απλώς ηθική υποχρέωση, αλλά συνδέεται άρρηκτα με την ανθρώπινη υγεία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, υιοθετώντας τις αρχές των προσεγγίσεων «One Welfare» και «One Health». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με εμπειρία στην προώθηση της ηθικής κτηνοτροφίας, ενίσχυσε το ρυθμιστικό πλαίσιο με νέα νομοθεσία, που προτάθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, ανταποκρινόμενη τόσο στις επιστημονικές εξελίξεις όσο και στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, παρουσιάστηκαν καινοτόμες λύσεις για την παρακολούθηση της ευζωίας, από τεχνολογίες ακριβείας έως δείκτες που βασίζονται στην άμεση παρατήρηση των ζώων. Οι Επιχειρησιακές Ομάδες EIP-AGRI που συμμετείχαν αντάλλαξαν εμπειρίες, τεχνογνωσία και αποτελέσματα έργων, με στόχο να αξιολογήσουν πώς αυτές οι καινοτομίες μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές γεωργικές και κτηνοτροφικές πραγματικότητες. Η συνάντηση είχε πολλαπλούς ειδικούς στόχους:

Την ενίσχυση της μάθησης μεταξύ ομοτίμων, ώστε οι ομάδες να αξιοποιούν τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών.

Την ανταλλαγή τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων που έχουν ήδη δοκιμαστεί στην πράξη.

Τη συζήτηση κοινών προκλήσεων και την αναζήτηση συνεργατικών λύσεων.

Τη διάδοση των αποτελεσμάτων πέρα από τα όρια κάθε έργου, για ευρύτερη εφαρμογή σε όλη την ΕΕ.

Την εξερεύνηση ευκαιριών για μελλοντικές συνεργασίες και συμπράξεις.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι διασυνοριακές επισκέψεις του Δικτύου ΚΑΠ αποδεικνύονται κρίσιμες για τη μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο, βιώσιμο και ανθεκτικό κτηνοτροφικό μοντέλο στην Ευρώπη. Η περίπτωση της Ιταλίας επιβεβαιώνει ότι η παρακολούθηση της ευζωίας δεν είναι απλώς ένα τεχνικό εργαλείο, αλλά στρατηγικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα ολόκληρης της αγροδιατροφικής αλυσίδας.