Υπόθεση: Ο βετεράνος πιλότος Σόνι Χέιζ (Μπραντ Πιτ), ο οποίος προ δεκαετιών είχε δει την πολλά υποσχόμενη καριέρα του στη Formula 1 να τελειώνει πρόωρα εξαιτίας ενός σοκαριστικού ατυχήματος, καλείται εντελώς ανέλπιστα να επιστρέψει για λογαριασμό της APX GP. Μαζί με τον πρωτοεμφανιζόμενο ομόσταυλό του, Τζόσουα Πιρς (Ντάμσον Ίντρις), θα αγωνιστούν κόντρα στις πιθανότητες προκειμένου να δώσουν στην ομάδα τους –που δεν έχει σταυρώσει πόντο βρίσκεται ένα βήμα πριν το λουκέτο– την πρώτη της νίκη, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή στο γκριντ. Ωστόσο, η δίψα για διάκριση και το ένστικτο του πρωταθλητισμού θα φουντώσουν την κόντρα ανάμεσα στον ρούκι οδηγό και τον μπαρουτοκαπνισμένο τιμέιτ του, ανάβοντας φωτιές στα paddock της ασθμαίνουσας ομάδας.

Αν με «Το Δέντρο της Ζωής» θεωρείτε ότι το παρακάναμε κάπως με την «κουλτούρα», στις εβδομαδιαίες προτάσεις μας έχουμε συμπεριλάβει και μια πιο «commercial» επιλογή. Αυτή τη φορά όχι για streaming πλατφόρμα, αλλά για σινεμά, όπου και παίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Άλλωστε, εδώ που τα λέμε, αυστηρώς εκεί θα πρέπει να παρακολουθηθεί, καθώς μιλάμε για μια εμπειρία… υψηλών οκτανίων! Ο λόγος για το «F1: The Movie» («F1: Η Ταινία»), που ας σημειωθεί ότι από σήμερα (22/8) ξεκινά να είναι διαθέσιμο και στη συνδρομητική υπηρεσία streaming του Apple TV+.

Μέσα από ένα ξέφρενο «ρόλερ κόστερ» διάρκειας 156 λεπτών, ο Τζόζεφ Κοζίνσκι υπογράφει ένα θεαματικό έργο-ραβασάκι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και δη στην κορωνίδα του αθλήματος, Formula 1.

Ένα άλλο «Top Gun: Maverick» (2022), με αγωνιστικά μονοθέσια F1 αντί για μαχητικά αεροσκάφη, αλλά με παρόμοιο κόνσεπτ (ο αειθαλής Μπραντ Πιτ παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον Τομ Κρουζ για να υπενθυμίσει ότι οι παλαιάς κοπής σταρ είναι απλά αναντικατάστατοι) και εξίσου υποδειγματικά εκτελεσμένο ως προς τα τεχνικά σημεία (για Όσκαρ το μοντάζ, η φωτογραφία, τα ηχητικά εφέ και το μιξάζ), από έναν σκηνοθέτη που εξελίσσεται σε σπεσιαλίστα τέτοιων συνταγών – τις οποίες μάλιστα δείχνει να βελτιώνει ταινία με την ταινία.

Γυρίσματα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των πραγματικών Γκραν Πρι

Ένα τεράστιο συν του έργου είναι ότι γυρίστηκε κατά τη διάρκεια πραγματικών αγώνων, με τους κύριους συντελεστές και το υπόλοιπο συνεργείο της ταινίας να γίνονται ένα με την αγωνιστική δράση ορισμένων από τα πιο φημισμένα Γκραν Πρι, προσδίδοντας έτσι αναζωογονητικές δόσεις ρεαλισμού στο εγχείρημα.

Σε συνδυασμό με την παρατεταμένη επίδραση της ένεσης αδρεναλίνης που δέχεται ο θεατής χάρη στην εκπληκτική απόδοση των σκηνών αγωνιστικής δράσης, τις επιδόσεις του υπερ-ταλαντούχου καστ (Κέρι Κόντον και Χαβιέ Μπαρδέμ σε μεγάλα υποκριτικά κέφια) και του συνολικά εξαιρετικού ρυθμού που τηρεί η ταινία της Apple, χωρίς διάθεση να αφήσει το πόδι από το γκάζι ωσότου πέσουν οι… τίτλοι τέλους, τα πλεονεκτήματα υποσκελίζουν τις προσφιλείς υπερβολές, τις αστοχίες και τις τετριμμένες πτυχές αυτού του χολιγουντιανής κοπής στόρι, που δεν έχει και πολλά περιθώρια διαφοροποίησης από την πεπατημένη.

Ο καταιγισμός δράσης καθηλώνει, χωρίς να κουράζει ή να αναλώνεται σε φλυαρίες, και καταφέρνει να κάνει τον θεατή να βιώσει στο πετσί του την εμπειρία της οδήγησης στο όριο και της στάσης ζωής των ανθρώπων που ακολουθούν αυτό το μονοπάτι, ισορροπώντας ανάμεσα στη θνητότητα και την αθανασία.

Ωστόσο, αυτό το άρτιο αποτέλεσμα δεν θα ήταν εγγυημένο χωρίς τον κομβικό παράγοντα του χαρισματικού Πιτ (σ.σ. εκτός από μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της Apple, η ταινία είναι η εμπορικότερη στην οποία έχει πρωταγωνιστήσει στην καριέρα του ο 61χρονος σταρ, με box office κοντά στα 600 εκατ. δολάρια).

Ο τελευταίος σηκώνει ακούραστα στις πλάτες του το βάρος του έργου και παίρνει με άνεση την «καρό σημαία» των εντυπώσεων, δείχνοντας ο ίδιος πρωτίστως από τι υλικό πλάθονται οι ζωντανοί θρύλοι. Ρεαλιστικά, λοιπόν, τι περισσότερο να ζητήσει κάνεις από ένα καλοκαιρινό δυομισάωρο καθαρής μπλοκμπαστερικής φρενίτιδας όπως το «F1: The Movie»;