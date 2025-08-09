Φάκελος «ευλογιά»: Από τις ενισχύσεις de minimis στην… ήσσονα κυβερνητική ευαισθησία

Στα 14 ευρώ ανά ζώο ορίστηκε η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με εξαιρέσεις συγκεκριμένων περιφερειακών ενοτήτων (ενίσχυση 6 ευρώ ανά ζώο σε Δράμα, Θάσο, ενίσχυση 4 ευρώ ανά ζώο σε Σποράδες), σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 1ης Αυγούστου και υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς.

Πιο αναλυτικά, το συνολικό ποσό της χορηγούμενης προς τους αιγοπροβατοτρόφους ενίσχυσης de minimis (ήσσονος σημασίας) λόγω εγκλεισμού και ζωονόσων ανέρχεται στα 63 εκατ. ευρώ, αφορά ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα και διαμορφώνεται ανά περιφερειακή ενότητα σε τρεις διακριτές κατηγορίες: Των 4, των 6 και των 14 ευρώ, με την τελευταία κατηγορία να αφορά σε περιοχές όπου οι επιπτώσεις από την ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι εντονότερες.

Παρότι η πρόβλεψη για ενίσχυση έως 14 ευρώ ανά ζώο χαρακτηρίσθηκε από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα, ως ένα «ισχυρό σήμα πολιτικής βούλησης και έμπρακτης ενίσχυσης των πληγέντων κτηνοτρόφων», πολλοί απασχολούμενοι στον κλάδο δεν δείχνουν να ενστερνίζονται αυτή την άποψη και οι πρώτες –έντονες– αντιδράσεις ήδη καταγράφονται στο σχετικό ρεπορτάζ της «ΥΧ». Ενδεικτικά, καταγγέλλεται ότι η χορήγηση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όχι μόνο δεν καλύπτει το συνολικό διάστημα εγκλεισμού, αλλά αποκλείει και αυτούς που έσφαξαν τα ζώα τους το 2024 εξαιτίας των ζωονόσων, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων της χώρας. Επιπλέον, εκφράζονται κάθετες διαφωνίες σχετικά με την κατανομή της σε περιοχές που ήταν εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

Ακόμα και για εκείνους που κρίνουν ως θετική εξέλιξη την οριστικοποίηση της ενίσχυσης, ύψους έως και 14 ευρώ ανά ζώο, η καθυστερημένη υλοποίηση της αρχικής κυβερνητικής εξαγγελίας (έχουν μεσολαβήσει πολλές εβδομάδες από αυτήν) γεννά ερωτήματα ως προς την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αποζημιώσεων, τη στιγμή που οι οικονομικές υποχρεώσεις των παραγωγών εξακολουθούν να τρέχουν. Ταυτόχρονα, η ευλογιά όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά συνεχίζει να εξαπλώνεται, αφού ο μηχανισμός πρόληψης

και ανάσχεσής της έχει αποτύχει παταγωδώς!

Το ΥΠΑΑΤ καλείται, πλέον, να επιδείξει ταχύτητα και αξιοπιστία, δίνοντας ουσιαστική λύση σε ένα πρόβλημα που απειλεί όχι μόνο το εισόδημα των κτηνοτρόφων, αλλά και την ίδια την παραγωγική βάση της χώρας, διαψεύδοντας όσους προσάπτουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την ταμπέλα της «ήσσονος ευαισθησίας», αναφορικά με τη στάση της απέναντι στον πολύπαθο κλάδο.