Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα στο ύψος του τελεφερίκ – Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Πάρνηθος

Φωτιά ξέσπασε σε θαμνώδη περιοχή στην Πάρνηθα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από εθελοντές, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση προς το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αναμένεται να συνδράμουν και εναέρια μέσα προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης.