Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο κτήριο της Καγκελαρίας στο Βερολίνο

Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη των γραφείων της Ανγκελας Μέρκελ στη γερμανική καγκελαρία.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν είναι ατύχημα.

Σύμφωνα με το Reuters δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ φωτογραφίες δείχνουν το αυτοκίνητο που φέρει στη μία του πλευρά γραμμένο σύνθημα κατά της παγκοσμιοποίησης.

Η Μέρκελ ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των γερμανικών κρατικών σήμερα το πρωί, με αντικείμενο την επέκταση του λοκντάουν και περαιτέρω βήματα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού.

Car seen crashing into gate of Merkel's office in Berlin pic.twitter.com/yCmjsncVFV

— Reuters (@Reuters) November 25, 2020