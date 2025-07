Η ενημέρωση των καταναλωτών «κλειδί» για την ανάκαμψη του κλάδου βιολογικών, λέει έρευνα

Σε μια εποχή που τα βιολογικά προϊόντα χάνουν έδαφος στην καθημερινή κατανάλωση, μια νέα έρευνα της SGMarketing παρουσιάζει τη στρατηγική για την ανάκαμψη του κλάδου: Ανάδειξη της αξίας του, στοχευμένη ενημέρωση του κοινού και στροφή στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο τρίτο διαδικτυακό σεμινάριο «How can organic return to the forefront», που διοργάνωσε ο ιταλικός ιστότοπος «GreenPlanet» με τη στήριξη του Consorcio il Biologico (συνεταιριστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1988 και επικεντρώνεται στα βιολογικά τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα).

Σύμφωνα με τα δεδομένα από 1.200 καταναλωτές, το υψηλό κόστος (77%) και η απουσία προσφορών (28%) αποτελούν τους κύριους λόγους αποχής από τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε και μια αισιόδοξη πλευρά: Το 69% των αγοραστών βιολογικών ενδιαφέρεται για προϊόντα IV (Νωπά φρούτα και λαχανικά πλυμένα, καθαρισμένα, κομμένα και συσκευασμένα, έτοιμα προς κατανάλωση ή μαγείρεμα) και V Gama (τρόφιμα μαγειρεμένα, συνήθως με ήπιες μεθόδους, συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και έτοιμα για κατανάλωση ή απλό ζέσταμα), δημιουργώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη μέσω επεξεργασμένων βιολογικών επιλογών.

Ο Ιταλός αναλυτής Roberto Rainο σημείωσε ότι η αξία της αγοράς βιολογικών στην Ιταλία έφτασε τα 6,5 εκατ. ευρώ το 2024, με αύξηση 5,7% σε σχέση με το 2023, ενώ τα φρούτα και τα λαχανικά σημείωσαν άνοδο 8,2% σε αξία και 5,3% σε όγκο. Παρ’ όλα αυτά, το 7% των καταναλωτών δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνει «βιολογικό», ενισχύοντας την ανάγκη για ξεκάθαρη και ουσιαστική ενημέρωση.

Η Cristina Cossa, εκπρόσωπος της Rigoni di Asiago, μιας ιταλικής οικογενειακής εταιρείας που ειδικεύεται στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας, τόνισε πως πολλοί καταναλωτές δεν κατανοούν σε βάθος τη βιολογική φιλοσοφία και παρασύρονται από οικονομικότερα, αλλά χαμηλότερης ποιότητας διατροφικά μοντέλα. Η εταιρεία της επενδύει σε αυθεντική, μακρόπνοη επικοινωνία, μακριά από κλασικά διαφημιστικά μέσα, με στόχο το χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης.

Η Valentina Di Costanzo, εκπρόσωπος της Bioitalia, ιταλικής οικογενειακής εταιρείας βιολογικών τροφίμων, με έδρα το Sarno, παρουσίασε την προσέγγιση της εταιρείας να απλοποιήσει την ετικέτα και να προβάλει μόνο τις θεμελιώδεις αξίες του βιολογικού προϊόντος. Παράλληλα, με τη χρήση blockchain και QR code, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδρομή κάθε προϊόντος, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Ο ειδικός Fabrizio Piva επεσήμανε ότι η ενημέρωση του κοινού πρέπει να μεταφέρει τις προσπάθειες και το κόστος που κρύβονται πίσω από ένα ισορροπημένο βιολογικό προϊόν, με εστίαση στην αγροτική πρώτη ύλη. Υπογράμμισε την ανάγκη για επαγγελματική και στοχευμένη επικοινωνία, καθώς και για τολμηρές πρωτοβουλίες που ξεφεύγουν από τα συνήθη μοτίβα.

Το μήνυμα είναι σαφές: Η επιστροφή των βιολογικών προϊόντων στο προσκήνιο δεν είναι θέμα μόδας, αλλά στρατηγικής, που συνδυάζει την οικονομική προσβασιμότητα, τη σωστή ενημέρωση και τη διαχρονική εμπιστοσύνη μεταξύ εταιρειών και

καταναλωτών.