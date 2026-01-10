Η Κίνα επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές βοείου κρέατος για την προστασία της εγχώριας παραγωγής

Η Κίνα ανακοίνωσε νέα μέτρα περιορισμού των εισαγωγών βοείου κρέατος, επιβάλλοντας επιπλέον δασμό 55% στις ποσότητες που υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια από βασικούς προμηθευτές, όπως η Βραζιλία, η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το μέτρο εφαρμόζεται στο πλαίσιο της προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας βοοειδών, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί χώρες όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου, η συνολική ποσόστωση εισαγωγών για το 2026 ανέρχεται σε 2,688 εκατ. τόνους, περίπου στο ίδιο επίπεδο με το ρεκόρ των 2,87 εκατ. τόνων που εισήγαγε η χώρα συνολικά το 2024. Η ποσόστωση για τη Βραζιλία ορίζεται σε 1,106 εκατ. τόνους, για την Αργεντινή σε 511 χιλιάδες τόνους, για την Ουρουγουάη 324 χιλιάδες, για τη Νέα Ζηλανδία 206 χιλιάδες, για την Αυστραλία 205 χιλιάδες και για τις ΗΠΑ 164 χιλιάδες. Οι δασμοί θα ισχύουν για τρία χρόνια, με ετήσια αύξηση των ποσοστώσεων, ενώ οι εισαγωγές που υπερβαίνουν τα όρια θα επιβαρύνονται με τον 55% πρόσθετο δασμό.

Τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων δείχνουν ότι στις πρώτες 11 μήνες του 2025, η Βραζιλία εξήγαγε στην Κίνα 1,33 εκατ. τόνους, ξεπερνώντας την ποσόστωση. Η Αυστραλία έστειλε 294,957 τόνους, ενώ οι ΗΠΑ μόλις 55,172 τόνους, λιγότερο από το μισό των επιπέδων του 2024, καθώς εκατοντάδες αμερικανικές μονάδες επεξεργασίας κρέατος έχασαν τις άδειες λειτουργίας τους στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου του Μαρτίου.

Αντιδράσεις και επιπτώσεις στους εξαγωγείς

Τα μέτρα προκαλούν έντονη ανησυχία στους εξαγωγείς. Ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου, Don Farrell, χαρακτήρισε την απόφαση «απογοητευτική», υπογραμμίζοντας ότι η Αυστραλία είναι αξιόπιστος εταίρος στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Ο Βραζιλιάνος γραμματέας Luis Rua επισήμανε ότι η χώρα μπορεί να διαπραγματευτεί «αντισταθμιστικά μέτρα» με την Κίνα και να ανακατευθύνει τις εξαγωγές σε άλλες αγορές. Παρά ταύτα, οι βραζιλιάνικες ενώσεις κρέατος προβλέπουν ότι τα νέα μέτρα ενδέχεται να μειώσουν τα έσοδα εξαγωγών έως 3 δισ. δολάρια το 2026, από συνολικά 18 δισ. δολάρια το 2025.

Η κινεζική κυβέρνηση δικαιολόγησε τα μέτρα επικαλούμενη σοβαρές ζημίες που υπέστη η εγχώρια αγορά από την αύξηση των εισαγωγών. Σύμφωνα με τον Zengyong Zhu, ερευνητή στο Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής της Κινεζικής Ακαδημίας Γεωργικών Επιστημών, οι δασμοί θα συμβάλουν στην ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού αναπαραγωγικών βοοειδών και θα δώσουν χρόνο στις εγχώριες επιχειρήσεις να κάνουν αναβαθμίσεις. Η Κίνα έχει ενισχύσει φέτος την πολιτική στήριξη στον κλάδο και ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι η κτηνοτροφία βοοειδών ήταν κερδοφόρα για επτά συνεχόμενους μήνες.

Ο αναλυτής Hongzhi Xu από την Beijing Orient Agribusiness Consultants προβλέπει ότι οι κινεζικές εισαγωγές θα μειωθούν σημαντικά το 2026. Παράλληλα, η παγκόσμια έλλειψη βοείου κρέατος έχει οδηγήσει τις τιμές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας προκλήσεις για τους εξαγωγείς και ευκαιρίες για αναπροσανατολισμό των αγορών στόχων σε άλλες χώρες. Η εφαρμογή των μέτρων αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς ροές και το εμπόριο βοείου κρέατος, με ιδιαίτερες συνέπειες για τις κύριες εξαγωγικές χώρες, Βραζιλία και Αυστραλία.