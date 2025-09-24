Η Βραζιλία θα επενδύσει 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο ταμείο δασών

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ανακοίνωσε συνεισφορά ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στο «Εγκατάσταση Τροπικών Δασών για Πάντα» (TFFF-Tropical Forest Forever Facility), έναν μηχανισμό για τη διατήρηση των τροπικών δασών, σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών την Τρίτη 23/9.

Η ανακοίνωση του Βραζιλιάνου προέδρου Λούλα ντα Σίλβα σηματοδοτεί την πρώτη οικονομική δέσμευση για το ταμείο TFFF. «Η Βραζιλία θα ηγηθεί με το παράδειγμα. Καλώ όλους τους εταίρους να κάνουν εξίσου φιλόδοξες συνεισφορές, ώστε το TFFF να τεθεί σε λειτουργία στην COP30», δήλωσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος.

Το ταμείο TFFF στοχεύει να γίνει ένας μηχανισμός χρηματοδότησης 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα συνδυάζει τις συνεισφορές της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, και θα παρέχει ετήσιες επιχορηγήσεις σε χώρες με βάση το πόσο άθικτο τροπικό δάσος απομένει στην επικράτειά τους, σύμφωνα με το Reuters.

Για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, η Βραζιλία χρειάζεται κυβερνήσεις και μεγάλους φιλανθρωπικούς οργανισμούς να συνεισφέρουν τα πρώτα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια να προσελκύσουν άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Η ανακοίνωση του Λούλα έγινε δεκτή με ικανοποίηση από ξένους αξιωματούχους. Η Ραζάν Χαλίφα Αλ Μουμπάρακ, ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη φύση, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Βραζιλίας θέτει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων για τη χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής.

Εκπρόσωποι από τη Νορβηγία, την Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σιγκαπούρη έχουν επίσης εκφράσει την προθυμία τους να υποστηρίξουν το ταμείο.

Πηγή: Reuters, mediafax.ro