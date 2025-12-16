ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα χαμηλότερα από τον μέσο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο το 2025

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ήταν της τάξης του +1,06% το 12μηνο Δεκέμβριος 2024-Νοέμβριος 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) πρακτικά καταγράφεται μία μεσοσταθμικά σταθερή πορεία στις τιμές, η οποία επηρεάζεται από συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ο μηνιαίος πληθωρισμός κυμάνθηκε από 0,09% έως και 2,47%, κάτι που σηματοδοτεί μία σχετικά χαμηλή διακύμανση.

Αυτά τα στοιχεία συμβαδίζουν και με τα στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει τον ένατο χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο 2025 με 2,6% (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το σύνολο των χωρών), χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό Μέσο στο 3%.

Παράλληλα, όλο το 12μηνο Νοέμβριος 2024-Οκτώβριος 2025, ο εναρμονισμένος δείκτης τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών παρέμεινε

χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό Μέσο, ενώ αρκετούς μήνες η τιμή διέφερε σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού -7,11%

• Τροφές και είδη για κατοικίδια -4,15%

• Τρόφιμα παντοπωλείου -3,82%

• Χαρτικά, καλλυντικά, και είδη προσωπικής υγιεινής -2,63%

• Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη -0,99%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη +9,64%

• Φρέσκα κρέατα +7,64%

• Είδη πρωινού και ροφήματα +5,54%

• Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά +4,08%

• Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +2,75%

Σημειώνεται ότι οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και των ειδών πρωινού και ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά).

Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών, διεθνώς, της τελευταίας 2ετίας, λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Οι τιμές την περίοδο 2015-2024 κυμαίνονταν στο επίπεδο των 3.000 δολαρίων ανά τόνο. Το 2024 εκτινάχθηκαν στις 12.000 δολάρια ανά τόνο, σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Έκτοτε, η τιμή με σημαντικές διακυμάνσεις και σταδιακή μείωση έχει πέσει μεν στο 50% του ανώτατου σημείου, αλλά παραμένει υπερδιπλάσια της τιμής της προηγούμενης δεκαετίας.

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Είναι δεδομένο ότι ένα μέρος της αύξησης της πρώτης ύλης δεν έχει φτάσει στον τελικό καταναλωτή (αύξηση 300-400% στην πρώτη ύλη έναντι 20-40% στα τελικά προϊόντα την τελευταία 3ετία), επομένως παρά την αποκλιμάκωση στις τιμές της πρώτης ύλης είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση στις τελικές τιμές στο άμεσο μέλλον.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Συγκεκριμένα, από την 1η έως τις 7 Δεκεμβρίου του 2025 η τιμή παραγωγού του βόειου κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 27,82% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα το 2024 και 43,3% σε σχέση με την αρχή του 2024, ενώ η τάση παραμένει αυξητική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ