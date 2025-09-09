Ημερίδα: Λύσεις Ψηφιακής Γεωργίας στην Καλλιέργεια Πατάτας

Η NEUROPUBLIC και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Λασιθίου σας προσκαλούν στην Ημερίδα Ενημέρωσης και Επίδειξης (Demo Event) με θέμα την υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής γεωργίας για την ενίσχυση της βιωσιμότητας (οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική), της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 16:00 έως τις 19:15, στην ταβέρνα «Κουρήτες» απέναντι από τα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου στο Τζερμιάδο Λασιθίου.

Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:

Το ευρωπαϊκό έργο QuantiFarm και τους στόχους του

Τις προκλήσεις και προοπτικές της καλλιέργειας πατάτας

Τη λύση ευφυούς γεωργίας “gaiasense” και τα αποτελέσματα από την πιλοτική της εφαρμογή στην καλλιέργεια πατάτας

Την εργαλειοθήκη ψηφιακών λύσεων «QuantiFarm Toolkit»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε πειραματικό αγροτεμάχιο του Συνεταιρισμού, όπου έχει εγκατασταθεί τηλεμετρικός σταθμός gaiasense. Εκεί, θα γίνει επιτόπια επίδειξη του σταθμού και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του στην καλλιέργεια πατάτας.

Επίσης, θα παρουσιαστεί η εργαλειοθήκη QuantiFarm, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την επιλογή της καταλληλότερης λύσης ψηφιακής γεωργίας σύμφωνα με τις ανάγκες και χαρακτηριστικά της κάθε εκμετάλλευσης.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου QuantiFarm (GA No. 101059700), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe και στοχεύει να προωθήσει την ανάπτυξη και υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής γεωργίας ως βασικό μοχλό για την ενίσχυση της βιωσιμότητας (οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική), της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα.

Στο πλαίσιο του έργου, υλοποιούνται 30 Πιλοτικά σε επιλεγμένες καλλιέργειες και τομείς της κτηνοτροφίας υψηλής σημασίας. Οι συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή και αξιολόγηση λύσεων ψηφιακής γεωργίας σε πραγματικές συνθήκες, σε σχέση με τα οικονομικά οφέλη και τις επιπτώσεις στην βιωσιμότητα της καλλιέργειας, αναδεικνύοντας τα οφέλη και πλεονεκτήματα της ψηφιακής γεωργίας σε σύγκριση με υφιστάμενες, συμβατικές πρακτικές.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://quantifarm.eu/

https://facebook.com/quantifarm

https://www.linkedin.com/showcase/quantifarmeu/

https://twitter.com/QuantiFarm

https://www.youtube.com/channel/UCiVU-jLG9HkA7vi3y4O8dtA

https://www.instagram.com/quantifarm/