Ισχυρές σχέσεις με τους συνεργαζόμενους παραγωγούς για Άροσις και Γης Βοΐου

Το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap (SMERC), με επικεφαλής τον Νίκο Καραμούζη, συνεχίζει να κτίζει μεθοδικά τη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου τροφίμων, μέσω εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης, που συμπεριλαμβάνει τις εταιρείες ελαιόλαδου Λατζιμάς, Lasitia και Olympian Green, τις εταιρείες οσπρίων και ρυζιού Άροσις και Γης Βοΐου και την εταιρεία Organic 3S που εξειδικεύεται στην παραγωγή υγιεινών δημητριακών προϊόντων. Οι παραπάνω εταιρείες έκλεισαν το 2025 με τζίρο 32 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εταιρείες, μέσω της υλοποίησης μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών σχεδίων, επενδύουν στο μέλλον, σε νέες εγκαταστάσεις και υποδομές και σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, αναπτύσσοντας παράλληλα κατά προτεραιότητα την εξαγωγική δραστηριότητα. Οι εν λόγω εταιρείες δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση υγιεινών και βιολογικών προϊόντων, κυρίως επωνύμων, που αποκτούν καθημερινά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος του ως άνω Ομίλου εταιρειών τροφίμων είναι να προσεγγίσει τα 40 εκατ. ευρώ. τζίρο το 2026 και EBITDA πλέον των 3 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, εκτός από το επενδυτικό πλάνο που “τρέχει” με συγχρηματοδότηση από το SMERC, ύψους 12 εκατ. ευρώ, οι τρεις εταιρείες τροφίμων Άροσις-Γη Βοΐου και Organic3S επενδύουν και στις μακροχρόνιες σχέσεις με τους συνεργαζόμενους παραγωγούς, που σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά όσον αφορά την Άροσις, φτάνουν μέχρι και την 4η γενιά.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τα επενδυτικ΄α πλάνα, όπως παρουσιάστηκαν χτες κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου:

Organic3S: Υλοποιεί επενδυτικό πλάνο άνω των 7 εκατ. ευρώ στην Αττική, με τη δημιουργία νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, που θα αξιοποιηθούν για την επιτάχυνση των πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και συνεργασιών και για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Το επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των εταιρειών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων και της εξαγωγικής τους δραστηριότητας με έμφαση στην υγιεινή διατροφή και το βιολογικό προϊόν. Κοινό παρονομαστή των εταιρειών αποτελεί η προτεραιότητα στην ελληνικότητα των παραγόμενων προϊόντων, όπου υπάρχουν τέτοιες παραγωγικές δυνατότητες, η στενή συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς και διανομείς και η προσήλωση στη δημιουργία ποιοτικών, υγιεινών και θρεπτικών προϊόντων τροφίμων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι εν λόγω επενδύσεις εντάσσονται στη στρατηγική του SMERC για την επενδυτική στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων με ισχυρό παραγωγικό αποτύπωμα και προοπτικές ανάπτυξης στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Η Άροσις είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία επτά δεκαετιών, η οποία δραστηριοποιείται στη συσκευασία και τυποποίηση οσπρίων και ρυζιού, κυρίως προϊόντων ελληνικής γης στην περιοχή της Καστοριάς και της Θεσσαλίας. Διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων με περισσότερα από 32 προϊόντα οσπρίων και ρυζιού, συνεργαζόμενη με περισσότερους από 250 τοπικούς παραγωγούς σε 8 νομούς της Ελλάδας με έμφαση την Δυτική Μακεδονία. Τα προϊόντα της εξάγονται ήδη σε 18 χώρες, ενώ η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ποιότητα και την ανάδειξη, όπου υπάρχουν οι αναγκαίες δυνατότητες, κυρίως της ελληνικής πρώτης ύλης.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου του SMERC, η Άροσις ενσωμάτωσε μετά την εξαγορά της από την SMERC την εταιρεία Γης Βοΐου, εταιρεία με δυναμική παρουσία στην αγορά μικρής λιανικής οσπρίων με έδρα το Βόϊον Κοζάνης. Παράλληλα, με χρηματοδότηση από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, το SMERC και η Άροσις προχωρούν στην υλοποίηση επένδυσης ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, με στόχο την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των εταιρειών στην Καστοριά, ενώ σχεδιάζεται πλάνο επενδύσεων και για τις υποδομές μας στην Κοζάνη. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων για τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας, που αντιστοιχεί σήμερα στο 20% του κύκλου εργασιών, με ιδιαίτερη παρουσία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να συμβάλει και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και τη συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς. Ο συνδυασμός Άροσις και Γης Βοΐου δημιουργεί μια ισχυρή εταιρεία με προοπτική να ξεπεράσει το τζίρο των 9 εκατ. ευρώ το 2026, από 4,8 εκατ. ευρώ το 2024.

Ο Τρύφων Φωτιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Άροσις δήλωσε: «Για την Άροσις, η πορεία αυτή ξεκινά από έναν βαθύ δεσμό με την ελληνική γη και τους ανθρώπους της. Η συνεργασία με το SMERC δεν αποτελεί απλώς μια επένδυση, αλλά μια ευκαιρία να εξελίξουμε αυτό το όραμα, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα της εταιρείας και τις αξίες που τη συνοδεύουν εδώ και εβδομήντα χρόνια. Με σεβασμό στην παράδοση και το βλέμμα στο μέλλον, ενισχύουμε την παραγωγή μας, διευρύνουμε την παρουσία μας στο εξωτερικό και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς, δημιουργώντας αξία για την τοπική κοινωνία και την ελληνική αγροδιατροφή».

Η εταιρεία Organic3S δραστηριοποιείται στον τομέα της υγιεινής διατροφής, αναπτύσσοντας εξειδικευμένα προϊόντα δημητριακών πρωϊνού και μπαρών, κυρίως για λογαριασμό τρίτων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και τη ζήτηση για τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας. Κεντρικό ρόλο στη δραστηριότητά της κατέχει η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, μέσω της οποίας σχεδιάζει καινοτόμες προτάσεις διατροφής για τους πελάτες, αναπτύσσοντας εξατομικευμένα προϊόντα για λογαριασμό μεγάλων ελληνικών εταιρειών τροφίμων. Μέσω της νέας επένδυσης, η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων στην Αττική, στοχεύοντας στην περαιτέρω ταχεία ανάπτυξη των πωλήσεων, ενώ θα διευρύνει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο και θα ενισχύσει την εξαγωγική της δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε σε 8 εκατ. ευρώ το 2025, από 3,3 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ μετά την πλήρη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου εκτιμάται ότι θα έχει τις δυνατότητες να ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της εταιρείας.

Ο Ανδρέας Σιούτης, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Organic3S, υπογράμμισε: «Η Organic3S γεννήθηκε από την ανάγκη να δημιουργηθούν προϊόντα που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την εξατομίκευση. Η συνεργασία με το SMERC μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε αυτή την πορεία, επενδύοντας ακόμη περισσότερο στην έρευνα και ανάπτυξη και ενισχύοντας την παραγωγική μας βάση. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, να ενδυναμώσουμε τις συνεργασίες μας με μεγάλες ελληνικές εταιρείες και να επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας σε διεθνείς αγορές, διατηρώντας στο επίκεντρο την καινοτομία και τον άνθρωπο».

Εκ μέρους του SMERC, ο Σταύρος Μπλάτσιος, Senior Partner του SMERC δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι εταιρείες Άροσις – Γης Βοΐου και Organic3S αποτελούν πλέον μέρος του χαρτοφυλακίου του Ομίλου μας. Πρόκειται για επιχειρήσεις με ισχυρές βάσεις, ικανές διοικητικές ομάδες και ξεκάθαρο αναπτυξιακό όραμα στον αγροδιατροφικό τομέα. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε την περαιτέρω ανάπτυξή τους, να ενισχύσουμε την παραγωγική τους δυναμικότητα και την εξωστρέφειά τους και να συμβάλουμε στην ανάδειξη ποιοτικών και υγιεινών ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές».

Η παρουσίαση του επενδυτικού πλάνου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, που προλόγισε ο κ. Καραμούζης, πρόεδρος του SMERemediumCap και οι κ.κ. Φωτιάδης, Σιούτης και Αλέξιος Κωτούλας, γενικός διευθυντής της Άροσις, παρουσίασαν τη μέχρι σήμερα πορεία των εταιρειών, τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται με τη στήριξη του SMERC, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην ελληνική και διεθνή αγορά.