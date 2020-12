Ιταλία: Η Αίτνα «ξύπνησε» – Το ηφαίστειο εκτόξευσε λάβα στα 100 μέτρα

Το ηφαίστειο της Αίτνας, ο «γίγαντας» της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, «ξύπνησε» την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να δώσει «συντριβάνια λάβας», τα οποία έφτασαν σε ύψος ακόμη και τα 100 μέτρα. Η πρώτη έκρηξη έγινε στις 09:20 μμ και ταξινομήθηκε ως «στρομβολική δραστηριότητα», η οποία συμβαίνει όταν ένα ηφαίστειο εκρήγνυται προκαλώντας βροχή θραυσμάτων λάβας.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο το διαδίκτυο κατακλύστηκε με τις εικόνες του ηφαιστείου, που προκαλούν δέος και έκπληξη μαζί.

Μάλιστα, στα γύρω χωριά από το ηφαίστειο, σήμερα το πρωί εντοπίστηκε τέφρα, ως αποτέλεσμα της λάβας που εκτοξεύτηκε.

Mount Etna has erupted, sending a cloud of ash and spewing fountains of lava into the air.

A series of explosions preceded the latest eruption of Europe's highest active volcano.#Etna #Volcano #Eruption pic.twitter.com/iovtFFsEVN

— On Demand News (@ODN) December 14, 2020