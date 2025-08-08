Κακοκαιρία: Σφοδρό «χτύπημα» από χαλαζοπτώσεις και μπουρίνια

Απροσδόκητες απώλειες σε παραγωγούς της ελληνικής περιφέρειας, κυρίως σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και Δυτική Θεσσαλία, προκάλεσε η απότομη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών τις τελευταίες ημέρες, με τα ξαφνικά μπουρίνια να συνοδεύονται από χαλάζι, αλλά και δυνατούς ανέμους.

Κεντρική Μακεδονία: Σημαντικές οι ζημιές για τα μήλα της Καστοριάς – Καταστράφηκαν 1.500 με 2.000 στρέμματα

Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις και τα μπουρίνια που σημειώθηκαν σε αγροτικές περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Στην Καστοριά, περίπου 1.500 με 2.000 στρέμματα μηλοκαλλιέργειας «χτυπήθηκαν» από σφοδρή χαλαζόπτωση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στα χωριά Τοιχιό και Κεφαλάρι.

Όπως αναφέρουν παραγωγοί και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια περίπου 15 λεπτών, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι μικρό, ωστόσο ήταν αρκετό για να προκαλέσει σημαντική καταστροφή στις καλλιέργειες, που σε ορισμένα χωράφια αγγίζει και το 90% της αναμενόμενης παραγωγής. Η καταστροφή από χαλάζι ήρθε να προστεθεί στις ήδη σημαντικές ζημιές που είχαν προκαλέσει οι ανοιξιάτικοι παγετοί στις δενδροκαλλιέργειες, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τη φετινή σοδειά, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της συγκομιδής της ποικιλίας Gala.

«Η ζημιά που έχει προκληθεί φαίνεται να είναι σοβαρή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από τους παραγωγούς. Πιο ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε όταν ολοκληρωθούν οι πρώτες καταγραφές από τα συνεργεία του ΕΛΓΑ», τόνισε σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, Δημήτρης Σαββόπουλος. Χαλάζι σε μέγεθος φουντουκιού έπληξε και καλλιέργειες στον Αντιγόνο Αμυνταίου. Οι παραγωγοί στη Φλώρινα κάνουν λόγο για καταστροφές από χαλάζι, αλλά και για δυνατούς ανέμους που έπληξαν στο πέρασμά τους πολλά στρέμματα με ηλίανθους, μποστάνια με καρπούζια και πεπόνια, αλλά και δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως ροδακινιές, που ήταν στο στάδιο της συγκομιδής.

Χαλάζι «θέρισε» χωράφια στην Πιερία

Αντίστοιχα, ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (5/8) στην ευρύτερη περιοχή του Αιγινίου στην Πιερία, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις. Οι περισσότερες καταστροφές εντοπίζονται σε καλλιέργειες κηπευτικών (μελιτζάνες, ντομάτες), καθώς και σε χωράφια με ελιές, βαμβάκι κ.ά.

Το μέγεθος της καταστροφής αναμένεται να φανεί τις επόμενες μέρες, όπως λένε οι αγρότες, καθώς εκτιμούν ότι μόλις ανέβει η θερμοκρασία θα αποτυπωθούν οι επιπτώσεις από το χαλάζι και σε άλλες καλλιέργειες, όπως σε αχλάδια, ροδάκινα και μήλα.

Θεσσαλία: Απώλειες από το χαλάζιμ στα Τρίκαλα

Απογοήτευση σκόρπισε στους Τρικαλινούς αγρότες η χαλαζόπτωση που το απόγευμα της Δευτέρας έπληξε χωριά του Δήμου Τρικκαίων (Ζηλευτή, Μεγαλοχώρι κ.ά.), καθώς προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε καλαμπόκι, που ήταν σε φάση συγκομιδής, και βαμβάκι. Ήδη, ο τοπικός ΕΛΓΑ ξεκίνησε τις επιτόπιες αυτοψίες για να κινηθούν οι διαδικασίες για δίκαιες και γρήγορες αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς.

Γενικότερα, το ξαφνικό μπουρίνι, που συνοδευόταν από χαλάζι, αλλά και δυνατούς ανέμους, προκάλεσε πολλά προβλήματα στα Τρίκαλα, καθώς δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ δέντρα έπεσαν σε πλατείες. Σπίτια και καταστήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ και το υπόγειο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων γέμισε νερά.

Ευεργετικές οι βροχές για την υπόλοιπη περιφέρεια

Απεναντίας, την ανακούφιση των παραγωγών προκάλεσαν τα φαινόμενα στους νομούς Λάρισας και Καρδίτσας, οι καλλιέργειες των οποίων διψούσαν για νερό. Έτσι, η βροχή που έπεσε το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά και την Τρίτη, χαρακτηρίστηκε «ευεργετική», καθώς ήταν ποτιστική. Βέβαια, σύμφωνα με αγρότες της ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου, σε κάποια χωριά, όπως στη Μελία και τον Πλατύκαμπο, το βαμβάκι έχει καεί από την ξηρασία και η συγκομιδή θα δείξει το μέγεθος του προβλήματος.

Η ουσία είναι ότι στις υπόλοιπες περιοχές, όπου το βαμβάκι χρειαζόταν ένα πότισμα, οι βροχές των προηγούμενων ημερών εξασφάλισαν τις απαιτούμενες ποσότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Τρίτη (5/8), οι μετεωρολογικοί σταθμοί στην Καρδίτσα κατέγραψαν τα ακόλουθα χιλιοστά βροχής: Σταυρός 55 χιλ., νότια της Καρδίτσας στα 46 χιλ., Κανάλια 23 χιλ. Σημαντικό, επίσης, ήταν και το ύψος της βροχόπτωσης (39 χιλ.) στην περιοχή του Σμοκόβου, που τους τελευταίους μήνες υπολείπεται σημαντικά άλλων περιοχών του νομού.

Έτσι, ο «πόλεμος χαρακωμάτων και… αναχωμάτων» μεταξύ ΤΟΕΒ και αγροτών των νομών Λάρισας και Καρδίτσας και με τον ΟΔΥΘ μπαίνει σε φάση ύφεσης, με την ελπίδα ότι και τις επόμενες μέρες και πριν ανέβει ξανά ο υδράργυρος (μετά τις 15 Αυγούστου) θα ξαναβρέξει για τα τελευταία ποτίσματα της δύσκολης φετινής αρδευτικής περιόδου.