Κανάρια νησιά: Το καυτό ποτάμι συνεχίζει να ρέει καταστρέφοντας οικισμούς (βίντεο)

Η λάβα από την πρώτη έκρηξη ηφαιστείου σε χερσαία περιοχή στα Κανάρια Νησιά εδώ και 50 χρόνια ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν στην εκκένωση ενός ακόμα τμήματος του δήμου του Ελ Πάσο στο νησί Λα Πάλμα και να ζητήσουν από αυτούς που θέλουν να δουν το φαινόμενο από κοντά να αποφεύγουν την περιοχή.

Οι κάτοικοι από τη συνοικία Τακάντε Άλτο απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους αργά χθες και νωρίς σήμερα αφού λάβα άρχισε να ρέει από άλλη σχισμή στην πλαγιά του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχο, δήλωσε ο δήμαρχος του Ελ Πάσο Σέρχιο Ροντρίγκεθ στο κρατικό δίκτυο TVE.

«Η λάβα που ρέει προς τη θάλασσα είναι λίγο απρόβλεπτη και έχει εκτραπεί από την πορεία της», δήλωσε ο Ροντρίγκεθ.

Περίπου 6.000 από τους 80.000 ανθρώπους που ζουν στο νησί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους έως τώρα για να γλιτώσουν από την έκρηξη του ηφαιστείου, σύμφωνα με το TVE.

Το ηφαίστειο εξερράγη την Κυριακή 19/9, αφού το Λα Πάλμα, το βορειοδυτικότερο νησί στο αρχιπέλαγος των Καναρίων, είχε σειστεί από χιλιάδες δονήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Λάβα εκτινάχθηκε σε ύψος εκατοντάδων μέτρων στον αέρα, με αποτέλεσμα να καούν δασικές εκτάσεις ενώ ποτάμια λιωμένων πετρωμάτων κινήθηκαν προς τον ωκεανό σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή του νησιού.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί αλλά εικόνες από drone έδειξαν δύο ποτάμια μαύρης λάβας να αφήνουν πίσω τους κατεστραμμένη γη καθώς προχωρούσαν από το δυτική πλευρά του ηφαιστείου προς τη θάλασσα.

Οι λιμενικές αρχές έχουν αποκλείσει μια θαλάσσια περιοχή δύο ναυτικών μιλίων ως μέτρο πρόληψης προκειμένου να «αποτραπούν οι περίεργοι και τα αέρια να μην επηρεάσουν τον κόσμο», ανέφερε ο επικεφαλής του συμβουλίου Μαριάνο Χερνάντεθ στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER. Ο ίδιος ζήτησε από αυτούς που ενδιαφέρονται για το φυσικό φαινόμενο να αποφύγουν να πλησιάσουν την περιοχή.

