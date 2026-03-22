Καθυστερούν τα eco-schemes σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ

Το χρονοδιάγραμμα των αγροτικών πληρωμών έως και τον Ιούνιο δημοσίευεσε την προηγούμενη εβδομάδα η ΑΑΔΕ. Χαρακτηριστικό αυτής της κίνησης είναι ο χρόνος δημοσίευσης του, ο οποίος συνέπεσε με τα εγκαίνια της έκθεσης Agrotica και, πιο συγκεκριμένα, την ώρα των επεισοδίων των αγροτών, που διαδήλωναν έξω από τον εκθεσιακό χώρο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρώτη πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της «ΥΧ» με τίτλο «Σήμα πληρωμών για Μ. Πέμπτη» (φύλλο 540 – Παρασκευή 6 Μαρτίου).

Στη συνέχεια, μέχρι τις 30 Απριλίου προβλέπεται η καταβολή ενισχύσεων, που αφορούν τα μικρά νησιά του Αιγαίου, ενώ έως το τέλος Μαΐου προγραμματίζεται η εξόφληση των υπόλοιπων συνδεδεμένων ενισχύσεων καθώς και των οικολογικών σχημάτων (eco-schemes), με το συνολικό ύψος των πληρωμών να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 600 εκατ. ευρώ.

Παρά ταύτα, έντονο προβληματισμό εκφράζουν οι παραγωγοί για την καθυστέρηση στην πληρωμή των οικολογικών σχημάτων, τα οποία φέτος μετατίθενται χρονικά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Όπως προκύπτει από το πρόγραμμα, οι συγκεκριμένες ενισχύσεις αναμένεται να καταβληθούν στα τέλη Μαΐου ή ακόμη και στις αρχές Ιουνίου.

Πριν από την εκταμίευση των ποσών, θα προηγηθούν έλεγχοι στις αιτήσεις που οριστικοποιήθηκαν μετά την έναρξη λειτουργίας του ΟΣΔΕ για το 2025. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως σε δράσεις όπως τα Βιολογικά (Δράση 9), η Κομποστοποίηση (Δράση 4), η Μηχανική Ζιζανιοκτονία και οι Δακοπαγίδες (Δράση 6), όπου απαιτείται τεκμηρίωση μέσω παραστατικών και πιστοποιήσεων.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η δράση των θερινών κλαδεμάτων, καθώς οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από τιμολόγια. Αυτό σημαίνει ότι επιδοτήσεις καλύπτουν περίπου 6 εκατ. στρέμματα ετησίως χωρίς σαφή τεκμηρίωση, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε εντατικότερους ελέγχους από το 2026, ακόμη και ως προς τη φυσική παρουσία του παραγωγού στο αγροτεμάχιο.

Υπενθυμίζεται ότι για τα οικολογικά σχήματα έχουν δεσμευτεί σε ετήσια βάση περίπου 425 εκατ. ευρώ, με το τελικό ύψος των ενισχύσεων να διαμορφώνεται ανάλογα με τις δηλώσεις των δικαιούχων και το πλαίσιο της ΚΑΠ, το οποίο καθορίζει τόσο τα ανώτατα όσο και τα κατώτατα επίπεδα ενίσχυσης.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών:

Έως 9 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν πληρωμές που αφορούν σε:

• Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις ετών 2016 και 2017).

› Βασική Ενίσχυση

• Αιτήσεις έτους 2025:

› Π1-21 Βασική Εισοδηματική Στήριξη

› Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση

› Ενισχύσεις βαμβακιού

› Π1-30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG) (εκκρεμότητες και εθνικό απόθεμα)

› Π1-32 Συνδεδεμένα καθεστώτα (χωρίς παράδοση, σκληρό και μαλακό σιτάρι/κριθάρι)

› ΣΣΚΑΠ–Π3-71 Εξισωτική Αποζημίωση

Έως 30 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθούν πληρωμές που αφορούν σε αιτήσεις έτους 2025:

• ΜΝΑ – Εφοδιασμοί Μικρών Νησιών Αιγαίου (Κανονισμός 229/2013)

Έως 30 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν πληρωμές που περιλαμβάνουν:

• Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις έτους 2018)

› Βασική Ενίσχυση

• Αιτήσεις έτους 2025:

› Π1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος α) Αραβόσιτος, β) Ρύζι, γ) Σπόροι σποράς, δ) Πορτοκάλι χυμοποίησης, ε) Όσπρια, στ) Κορινθιακή Σταφίδα, ζ) Μήλα, η) Πρωτεινούχα Κτηνοτροφικά, θ) Πρωτεινούχα Σανοδοτικά, ι) Βιομηχανική Ντομάτα, ια) Ζωικό Αιγοπρόβατα, ιβ) Ζωικό Βοοειδή

› Π1-31 Οικολογικά Σχήματα

Έως 30 Ιουνίου 2026 προγραμματίζονται πληρωμές για δράσεις και μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και του ΠΑΑ:

• Αιτήσεις έτους 2024

› ΠΑΑ – α) Δάσωση Μ8.1 β) Ενστάσεις Νιτρορύπανσης (ανειλημμένες)

› ΠΑΑ-Μ 14 -Καλή Μεταχείριση των Χοίρων (ανειλημμένες)

• Αιτήσεις έτους 2025

› ΠΑΑ – α) Μ8.1- Δάσωση, β) Μ10 Ενστάσεις Νιτρορύπανσης (ανειλημμένες)

› Π3-70-1.3 ΣΣΚΑΠ-Κομφούζιο

› Π1-32.4 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη Σηροτροφίας (Μεταξοσκώληκες)

› Π3-71 ΣΣΚΑΠ – Εξισωτική Ενίσχυση

› Π3-70-1.5 ΣΣΚΑΠ- Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών ζώων

› Π3-70-2.1 ΣΣΚΑΠ-Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές στη γεωργία)

› ΠΑΑ- Μ 14 -Καλή Μεταχείριση των Χοίρων – ανειλημμένες

› Π1-21 Βασική Ενίσχυση

› Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα (χωρίς παράδοση)

› Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα (με παράδοση)

› Π1-31 Οικολογικά Σχήματα

› Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση

› Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG)

› Προγράμματα Μικρών Νησιών Αιγαίου (α) Δαμάσκηνα Σκοπέλου, β) Φασόλια και Βρώσιμο Λαθούρι, γ) Μελισσοκομία, δ) Αμπελοοινικός τομέας, ε) Μαστίχα Χίου, στ) Παραδοσιακοί Ελαιώνες, ζ) Γεώμηλα, η) Τοματάκι Σαντορίνης, θ) Αγκινάρα Τήνου, ι) Εσπεριδοειδή, ια) Παραδοσιακά τυριά, ιβ) Κριθάρι Λήμνου (Ενίσχυση γάλακτος)